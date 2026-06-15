Cilaos : l'association Pillon organise son pique-nique Arc-en-Ciel ce samedi

Le samedi 20 juin 2026, l’association Pilon vous donne rendez-vous à Cilaos pour la quatrième édition du Pique-Nique Arc-en-Ciel. Chaque année, cet événement vient clôturer le Mois des Visibilités LGBT à La Réunion. Après plusieurs éditions organisées dans différentes communes de l’île, cette nouvelle édition s’inscrit dans une volonté plus large de valoriser les Hauts de La Réunion à travers différentes actions menées par l’association. Nous vous partageons, ci-dessous, le communiqué de l'association (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette édition bénéficie du soutien de la commune de Cilaos, qui accompagne l’événement dans son organisation.

L’association Pilon a également souhaité associer les acteurs locaux à cette journée en invitant l’Association Familiale de Cilaos à y prendre part. L’objectif est de favoriser les rencontres entre les habitants de la commune, les associations locales et les participants venus de toute l’île.

- Un message de partage et d'espoir -

En réunissant habitants de Cilaos, associations locales et participants venus de toute La Réunion, cette journée entend promouvoir une vision simple du vivre-ensemble : se rencontrer, échanger et partager un moment dans le respect de chacun.

Pour Adrien , organisateur de l’événement : " Ayant grandi à Palmiste-Rouge, c’est un véritable honneur pour moi de pouvoir organiser cette édition dans ma commune et de compter sur le soutien de la municipalité. C’est un signal positif qui montre que les valeurs de respect, d’inclusion et de vivre-ensemble ont toute leur place dans nos territoires. "

"À travers cette journée, nous souhaitons montrer qu’une autre réalité est possible : celle de familles qui soutiennent, accompagnent et acceptent leurs proches LGBT+. Nous espérons également transmettre un message d’espoir à toutes les personnes qui peuvent aujourd’hui se sentir rejetées ou isolées. "

- Une action qui s'exporte au delà de La Réunion -

Depuis sa création, le Pique-Nique Arc-en-Ciel est devenu l’une des actions phares de l’association PILON. Né à La Réunion, l’événement est aujourd’hui également organisé à Nantes ainsi qu’à Maurice.

Cette dynamique témoigne de la volonté de faire vivre les valeurs de partage, de visibilité et de vivre-ensemble bien au-delà de notre territoire.

- Informations pratiques -

Samedi 20 juin 2026

De 10h à 17h

Evènement gratuit, ouvert à tous

Plateau des Chênes – Cilaos

Bus au départ de Saint-Denis et du Tampon pour les personnes non véhiculées.

Dispositif de covoiturage proposé