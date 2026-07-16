La Cise Réunion informe sur une coupure nocturne

Cise Réunion informe ses abonnés, qu’une très forte consommation est survenue ce jour sur le réservoir Abondance avec suspicion d’un incident technique qui est en cours d’investigation. Afin de remonter le niveau du réservoir, la distribution en eau sera donc interrompue ce soir le jeudi 16 juillet 2026 à partir de 21h00. La remise en eau est prévue demain à partir de 6h30. Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les secteurs concernés sont les suivants :

- La Convenance

- Route de l’Abondance

- Chemin Jean-Robert

- Rue Vanillier

- Bourbier-les-Hauts

- Rue Villeneuve

- Chemin Grand Fond

- Chemin Léocadie

- Rivière des Roches

- Chemin Lamarque

- Chemin Furcy Pitou

- Beauvallon

- Chemin Maingard

- Ainsi que les voies adjacentes

Les abonnés constatant la reprise de la distribution doivent prendre la précaution de ne pas boire l’eau du réseau. Cette eau peut toutefois être utilisée pour tous les autres usages sanitaires (toilette, wc...). Pour la consommation (boisson, préparation des repas), il est conseillé d’utiliser de l’eau embouteillée. A défaut, faire bouillir l’eau du robinet et la maintenir à ébullition au moins 3 minutes.