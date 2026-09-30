"Imagine l’Europe de demain" : la jeunesse réunionnaise invitée à transformer ses idées en projets

Du 1er octobre 2026 au 10 janvier 2027, l’association Roulé Mon Z’Avirons lance le concours "Imagine l’Europe de demain", destiné aux jeunes Réunionnais âgés de 12 à 30 ans. L’ambition est claire : permettre à la jeunesse de ne pas seulement parler de l’Europe, mais de contribuer à la construire.

Les participants sont invités à imaginer une initiative en faveur d’une Europe plus solidaire, plus durable et plus inclusive.

Avec "Imagine l’Europe de demain", "nous faisons le choix de partir des idées et des préoccupations de la jeunesse réunionnaise. Comment renforcer la solidarité entre les territoires ? Comment mieux protéger notre environnement ? Comment lutter contre les inégalités et les discriminations ? Comment favoriser l’engagement, la mobilité et la participation des jeunes ? Comment construire une Europe plus proche de ses citoyens et davantage attentive aux réalités des territoires ultramarins ?", explique l'association.

À l’issue du concours, quatre projets seront sélectionnés et bénéficieront d’un soutien financier compris entre 200 et 1.000 euros, versé sous la forme de dépenses directement consacrées à leur réalisation.

Chaque candidat pourra également être accompagné par un mentor afin de structurer son idée et de la transformer en une action réalisable.

Les candidatures pourront être déposées individuellement ou en équipe de quatre personnes maximum.

- La Réunion : loin du continent, mais au cœur de l’Europe -

Pour Roulé Mon Z’Avirons, la citoyenneté européenne ne peut pas être une notion abstraite. "Elle doit se vivre, s’expérimenter et se construire sur chaque territoire. Parce que l’Europe de demain ne peut pas être pensée sans sa jeunesse. Parce qu’elle ne peut pas se construire sans les territoires ultramarins. Parce que La Réunion n’est pas aux marges de l’Europe : elle en est l’un des visages, l’une des forces et l’un des horizons."

L'association rappelle que "devenue département français en 1946, La Réunion participe depuis les débuts de la construction européenne à cette communauté politique, économique et humaine. Aujourd’hui, elle fait partie des neuf régions ultrapériphériques de l’Union européenne. Située au cœur de l’océan Indien, La Réunion constitue au contraire une véritable porte de l’Europe sur le monde. Sa jeunesse, sa diversité culturelle, sa biodiversité exceptionnelle, sa capacité d’innovation et son ouverture sur son environnement régional représentent des forces pour l’ensemble de l’Union européenne".

À travers ce concours, Roulé Mon Z’Avirons souhaite rapprocher l’Europe de la vie quotidienne des jeunes et leur permettre de s’en emparer.

Inscription : en ligne sur HelloAsso, à partir du lien par Roulé Mon Z’Avirons.

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