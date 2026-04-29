Crous : dès le 4 mai, les étudiants paieront leur repas 1 euro

Le gouvernement a décidé de proposer un repas à tarif très social à tous les étudiants. Dans ce contexte, le Crous de La Réunion et de Mayotte proposera, à compter du lundi 4 mai 2026, le repas à 1 euro pour tous les étudiants. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Dès le lundi 4 mai prochain, le repas à 1 euro sera déployé dans l’ensemble des restaurants du Crous de La Réunion et de Mayotte, sans exception, et dans les cafétérias.

Il sera proposé à tous les étudiants. Qu'ils soient titulaires d’une carte d’étudiant, titulaires d’une carte d’étudiants des métiers (apprentis et alternants), doctorants ou encore services civiques. Ils devront présenter un compte Izly actif pour justifier de leur statut.

Ce repas sera composé d’un plat principal et, au plus, deux périphériques (entrée, fromage, dessert, fruit...). "Les étudiants qui le souhaitent pourront prendre des suppléments à ce repas qui seront facturés en plus", précise le Crous dans un communiqué. Enfin, le dispositif sera proposé une fois par service, afin de permettre à un maximum d’étudiants de bénéficier de la mesure le midi, et le soir pour les sites ouverts.

- Des produits de qualité cuisinés par les chefs Crous -

L’enquête de satisfaction des Crous menée en novembre 2025 met en évidence une augmentation de la satisfaction exprimée par les étudiants. Au total, 87 % des répondants recommandent les restaurants du Crous de La Réunion et de Mayotte, "en mettant notamment en avant l’équilibre des repas proposés et la qualité gustative".

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Dans le même temps, les Crous sont engagés dans une politique d’achat orientée vers des produits durables et de qualité. Poursuivant son engagement ferme dans cette dynamique, le repas à 1 euro proposera des produits labellisés et locaux, cuisinés "maison" par les chefs cuisiniers du Crous.

Dans le cadre du dispositif du repas à 1 euro, l’établissement tient à saluer "l’engagement remarquable de ses équipes, dont le savoir-faire, l’investissement quotidien et le professionnalisme contribuent à offrir une restauration étudiante de qualité, accessible à tous". Cette mobilisation constante permet de garantir des repas équilibrés dans des conditions optimales.

- Des aménagements prévus dans les restaurants du Crous -

D'autres aménagements seront mis en place : des toiles d’ombrage seront installées pour protéger les files d’attente et une file supplémentaire, dédiée au service du repas à 1 euro dans le nord (à la brasserie Jeanne Barret), sera crée afin de fluidifier l’accès et de réduire le temps d’attente.

"Cette dynamique s’accompagne également d’une augmentation de la capacité d’accueil sur le site nord, de l’élargissement de l’amplitude horaire avec une ouverture des restaurants dès 11h15, ainsi que de la mise en place d’un service de commande en ligne avec des points de retrait dédiés, afin de proposer une offre toujours plus accessible, moderne et adaptée aux besoins des étudiants", précise le Crous.

Sur l’ensemble de l’année 2025, plus de 331.000 repas, au tarif social et très social, ont été servis dans les structures de restauration du Crous de La Réunion et de Mayotte, dont 80 % au bénéfice des étudiants boursiers et précaires.

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