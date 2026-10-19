Culture : trois semaines de danse au programme avec le festival Souffle o.I.

La septième édition du festival de danse Souffle o.I. va avoir lieu du 27 octobre au 15 novembre 2026 sur toute La Réunion. Cette année, comme l'indique un communiqué de presse, le festival, organisé par Lalanbik Centre de développement, sera placé sous le signe de Lamayaz. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Du 27 octobre au 15 novembre, le Souffle o.I., organisé par Lalanbik Centre de développement chorégraphique national – La Réunion - océan Indien, revient pour une septième édition sous le signe de Lamayaz !

Le festival invite le public à découvrir une programmation réunissant plus de 150 artistes venu·es des Comores, du Kenya, de Madagascar, de Maurice, de Mayotte, du Mozambique, de La Réunion mais aussi d'Europe.

Pendant trois semaines, spectacles, rencontres et ateliers de pratique avec les stars du festival feront vibrer La Réunion au rythme des danses contemporaine et traditionnelle.

Depuis la première édition du festival en 2020, Lalanbik parie sur une danse océan Indien multiple, geste de lien et de paix. S’enchevêtrer et se mailler est ce que le CDCN adore expérimenter.

Mille endroits sont pour la danse comme mille endroits sont pour lamayaz, tout enchevêtrement disponible.

- Une programmation aux quatre coins de l'île -

Nous retrouvons dans la programmation des artistes que nous avons suivis depuis le début, qui ont tellement enrichi leur art et nourri notre monde de ces nouvelles fluidités (Idio Chichava – Mozambique ; Marion Schrotzenberger - Réunion / Belgique ; Didier Boutiana - Réunion ; Soraya Thomas - Réunion ; Julie Iarisoa – Madagascar ; Fernando Anuang'a - Kenya ; Salim M'Zé Hamadi Moissi – Comores ; et Mother Luna laveaux - Réunion).

Et puis d’autres, qui comme une jeunesse, renouvellent nos espoirs et excitent notre impatience (artistes de La Réunion : Bboy Joyeux, Low Kaf, Alicia Pader, groupe Jeanlafro, Konpani Kerlokan, Association Simangavol, danseurs de Bharatanatyam de Sri Vincent Pinault et Julie Comtois ; artistes d’Hexagone : Marcela Santander et les artistes drags Titi & La ChérieChérie).

Cette année le festival se jouera avec des représentations scolaires, tout public ainsi que des ateliers de pratique avec les stars de la programmation aux quatre coins de Saint-Pierre (Théâtre de Pierrefonds principalement) et sur l’ensemble de l’île : à la salle Gramoun Lélé à Saint-Benoît (Régie Zetwal), au Théâtre des Sables à L’Étang-Salé, au Musée Stella Matutina à Saint-Leu, à la Cité des Arts à Saint-Denis.