Colère des Français : la conséquence de "choix politiques" de la Macronie pour le député Philippe Naillet

Ce lundi 19 octobre 2026, le député de La Réunion, Philippe Naillet a voulu faire un point sur l'actualité politique en cours, en lien avec le débat sur la loi de finances. Mais avant cela, l'élu de la République est revenu sur les violences qui ont émaillé le département, conséquences pour lui, "de choix politiques". Selon lui, tout est lié (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

"Ce qui s'est passé c'était d'abord une formidable mobilisation, quand vous regardez le nombre de personnes qui se sont mobilisées à Saint-Pierre", dit-il, évoquant les rassemblements dans l'île.

"Ces gens étaient des lycéens, des étudiants, qui sont inquiets pour leur avenir et qui ont raison de se mobiliser. Ce sont des salariés modestes qui ne s'en sortent plus aujourd'hui par rapport à la hausse du prix des carburants, des retraités qui sont inquiets pour leur petite pension."

"C'est ça d'abord qu'il faut retenir", précise-t-il.

- Philippe Naillet des attaques "impardonnables" -

À côté de cela, "il y a eu des attaques de la part de personnes qui n'ont rien à voir, mais strictement rien à voir avec ceux qui ont défilé pour les raisons que j'ai dites".

"Ces attaques contre les commerces, contre des entreprises, contre des mairies, sont impardonnables. Moi je les condamne avec la plus grande force parce que tout ça est venu gâcher la mobilisation", dit-il.

- Mobilisation, violences, "pas le fruit du hasard" -

Pour Philippe Naillet, ces convergences de luttes et ces débordements ne sont pas le fruit du hasard.

"Tout ça, ce sont les conséquences de choix politiques qui ont été faits, qui ont été mis en œuvre depuis dix ans". "Aujourd'hui ce que nous payons, ce sont les conséquences de choix fiscaux, de choix politiques qui ont été faits par Macron", ajoute-t-il.

Selon l'élu, "le choix qui a été fait c'est de dire qu'il faut rendre encore plus performants ceux qui le sont déjà, il faut rendre plus riches ceux qui le sont déjà, soi-disant pour que ça profite à l'entièreté la société sauf que tout ça ne marche pas".

"La politique du ruissellement ne marche pas parce qu'elle a fracturé la société française, elle a mis en difficulté nos services publics et elle met aussi en difficulté aujourd'hui les comptes de la nation".

"Jusqu'au bout, Macron restera avec sa majorité, le président, non pas des riches, mais des très très riches."

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