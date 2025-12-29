CyberCup Océan Indien 2026 : premier championnat régional de cybersécurité

L’Observatoire de la Cybersécurité de l’Océan Indien (OCOI) annonce le lancement officiel de la CyberCup Océan Indien 2026 (CCOI), le premier championnat régional de cybersécurité dédié aux talents de l’océan Indien. Les inscriptions sont désormais ouvertes. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

La CyberCup Océan Indien s’inscrit dans le cadre du projet Jeunes Talents Cyber Océan Indien, une initiative régionale visant à détecter, accompagner et valoriser les compétences en cybersécurité, tout en renforçant la coopération entre les territoires de la zone : Comores, Mayotte, La Réunion, Maurice, Madagascar et Seychelles.

- Une compétition régionale de cybersécurité -

La CCOI 2026 prendra la forme d’une compétition Capture The Flag (CTF), organisée en individuel, accessible aux étudiants, jeunes talents, professionnels et membres de la diaspora.

Les participants seront confrontés à des défis techniques inspirés de situations réelles, répartis dans les catégories suivantes :

- Sécurité des applications web : failles et vulnérabilités des sites et services en ligne

- Investigation numérique (forensic) : analyse de traces et reconstitution d’incidents

- Cryptographie : protection et déchiffrement des données

- OSINT : collecte et analyse d’informations publiques

- Rétro-ingénierie : compréhension et analyse de programmes

- Intelligence artificielle (IA) : usages, risques et sécurité des systèmes d’IA

La compétition se déroulera en plusieurs phases de qualification en ligne, avant une finale régionale en présentiel en mai 2026, organisée en parallèle du Forum de la Cybersécurité de l’Océan Indien.

- Un parcours de montée en compétences -

Au-delà de la compétition, la CyberCup Océan Indien se distingue par un dispositif de mentoring structuré, assuré par des professionnels de la cybersécurité et des partenaires du projet. Ce mentoring vise à accompagner les participants tout au long du parcours, à favoriser leur montée en compétences et à renforcer leur employabilité.

Les meilleurs profils issus de la CyberCup intégreront la Team Hacking Indian Ocean et participeront à LeHack 2026 à Paris, l’un des événements majeurs de la cybersécurité en Europe.

- Une attention particulière portée à la mixité -

L’édition 2026 marque une volonté affirmée de l’OCOI de favoriser la diversité des profils et d’encourager la participation des jeunes femmes, encore sous-représentées dans les métiers de la cybersécurité. La CyberCup se veut un espace inclusif, ouvert et bienveillant, accessible à tous les talents.



Afin d’assurer le succès et la pérennité de cette initiative, l’OCOI lance un appel aux partenaires privés et institutionnels sur l’ensemble des territoires de l’océan Indien. Entreprises, institutions, collectivités et acteurs de la formatiƟon sont invités à s’engager pour soutenir la montée en compétences des talents locaux et contribuer au rayonnement régional de la cybersécurité.



Les inscriptions à la CyberCup Océan Indien 2026 sont ouvertes dès maintenant.

