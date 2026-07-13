Dodo Trail 2026 : les traileurs réunionnais brillent sur les sentiers mauriciens

Organisée ce samedi 11 juillet 2026 à l'île Maurice, la 14e édition du Dodo Trail a une nouvelle fois réuni les meilleurs spécialistes du trail de l'océan Indien. Parmi les 3.000 participants, une centaine de Réunionnais ont fait le déplacement et se sont illustrés sur plusieurs épreuves, avec notamment les podiums de Loïc Boyer, Frédéric Duchemann et Julie Avril. (Photos DR Team Dodo Trail)

Les sentiers du Morne, de la Rivière Noire et de Tamarin ont une nouvelle fois accueilli les passionnés de trail à l'occasion de la 14e édition du Dodo Trail.

Avec 3.000 participants issus de 27 nationalités, dont 371 coureurs étrangers, l'événement est définitivement l'un des rendez-vous incontournables du trail dans l'océan Indien.

Parmi eux, une centaine de Réunionnais ont pris le départ des différentes courses. Une délégation qui s'est particulièrement distinguée sur des parcours réputés comme exigeants.

- De belles performances réunionnaises -

Sur l'Xtreme 50 km, épreuve reine du week-end avec 3.500m de dénivelé positif, le Français Simon Bulloz s'est imposé devant Loïc Boyer, figure bien connue du trail réunionnais. Chez les femmes, Jennifer Sauvage décroche la victoire devant Sylvaine Cussot.

Les Réunionnais ont également brillé sur le Trooper 25 km, où Frédéric Duchemann s'est imposé en établissant au passage un nouveau record de l'épreuve. Sur le Venture 10 km, Julie Avril s'est aussi illustrée en remportant la course féminine.

Au-delà des podiums, les organisateurs saluent l'ensemble des coureurs réunionnais qui ont représenté leur île "dans une ambiance à la fois compétitive et conviviale".

- "Une expérience collective" -

Pour Claire Coulier, directrice de la communication chez IBL, le Dodo Trail dépasse le simple cadre sportif. "Le Dodo Trail est avant tout une expérience collective, portée par le dépassement de soi et un véritable esprit de communauté. Cette année encore, les sentiers mauriciens ont réuni des coureurs venus de Maurice, de La Réunion, de Madagascar, d'Afrique australe et bien au-delà", elle souligne.

Elle rappelle que l'ambition de l'événement est "d'être un rendez-vous de référence dans l'océan Indien, créer des liens entre les territoires et offrir à chacun l'occasion de découvrir la richesse des paysages mauriciens".

- Palmarès complet du Dodo Trail 2026 -

Xtreme 50 km – Hommes



1. Simon Bulloz2. Loïc Boyer3. Simon Desvaux de Marigny

Xtreme 50 km – Femmes

1. Jennifer Sauvage

2. Sylvaine Cussot

3. Anne Marie John

Trooper 25 km – Hommes



1. Frédéric Duchemann2. Etienne Boulbin3. Ravina Damien

Trooper 25 km – Femmes

1. Tayana Ozoux

2. Aimee Marie Flore

3. Jeanne Inge Visser

Venture 10 km – Hommes



1. Zakaria Bendahhane2. Nelson Sorres3. Hanooveer Singh Boodhoa

Venture 10 km – Femmes

1. Julie Avril

2. Damini Ramcharan-Maloo

3. Lionella Pierre Louis

Rookie 5 km – Hommes



1. Matthieu Malbrook2. Jamel Tonta3. Liwayne Jean

Rookie 5 km – Femmes

1. Maria Victoria Anya Nulliah

2. Shanellia Bathilde

3. Camille Huguet

Le Morne Dash – Hommes



1. Nilesh Ittoo2. Xavier Verny3. Jerome Stipa

Le Morne Dash – Femmes

1. Virginie Nankoo

2. Solveig Horn

3. Neele Horn

Squad 50 km (relais) GTRAIL KINGS (Roy Calvin Curoopen, Virginie Nankoo, Brandon Natian, Xavier Verny)