À La Réunion : à l'approche des grandes vacances, des centaines de dons du sang sont manquants

Chaque année, au mois de juin, a lieu la Journée mondiale des donneurs de sang. Cette année, elle arrive ce 14 juin 2026. L'occasion pour l’Établissement français du sang (EFS) de mettre en lumière celles et ceux qui, par un geste simple et solidaire, sauvent des vies au quotidien et de rappeler l'importance de donner. La période des ponts de mai eu des conséquences sur les réserves en produits sanguins. Près de 350 dons sont manquants pour aborder sereinement la période des vacances de l'hiver austral, note l'EFS (Photo www.imazpress.com)

Si juin est le mois de la célébration, c’est aussi celui de la préparation. Car la période délicate des grandes vacances scolaires approche, et avec elle, un défi récurrent : continuer à collecter du sang et des plaquettes, alors que les donneurs partent en vacances parfois même hors du département.

Pourtant, la maladie ne prend jamais de pause. Chaque jour, des vies dépendent des produits sanguins issus de ces dons qui, rappelons-le, ont une durée de vie limitée.

- 350 dons sont manquants pour l'EFS de La Réunion -

Cette année, ce défi est encore plus grand. La période des ponts de mai eu des conséquences sur nos réserves en produits sanguins. Près de 350 dons sont manquants. Les prochaines semaines seront donc décisives. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour aborder la période à venir.

Cette année, l’EFS vous invite à faire du 14 juin bien plus qu’une date : un rendez-vous avec la solidarité.

Que vous soyez donneur régulier, nouveau volontaire ou simple curieux, il y a une place pour chacun dans cette grande chaîne de vie.

Quelques dates incontournables en juin : collectes événementielles



- Une campagne pour célébrer la vie -

Comme chaque année, l’EFS lance au mois de juin une campagne de communication pour informer et mobiliser le plus grand nombre autour du don de sang de plaquettes.

Pour illustrer le fil invisible qui unit les donneurs, les patients, les bénévoles, les soignants, les équipes de l’EFS, l’établissement a choisi de les mettre à l’honneur. Derrière chaque don, il y a une histoire, un visage, des vies sauvées.

Avec son mot d’ordre "Tous unis par le don", l’EFS rappelle que le don de sang n’est pas un acte individuel : c’est un engagement humain, une chaîne de solidarité qui ne doit jamais s’interrompre.

En juin, donnez en collecte ou dans la Maison du don la plus proche de chez vous. Prenez rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr ou l’application "Don de sang".

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