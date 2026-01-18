Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 24 janvier 2026 (Photo : www.imazpress.com)
Lundi 19 janvier 2026
GIFI DU PORT ....................................................................................................................... 12h00 à 17H00
KELONIA ............................................................................................................................... 09h30 à 12H30
14H00 à 16h00
Mardi 20 janvier 2026
MAIRIE DU PORT ................................................................................................................... 07h30 à 11h00
Mercredi 21 janvier 2026
E. LECLERC EXPRESS BRAS PANON ................................................................................... 12h00 à 17H00
MAIRIE ST JOSEPH .................................................................................................................. 08h00 à 12h00
Jeudi 22 janvier 2026
CARREFOUR GRAND NORD – STE CLOTILDE .................................................................... 12h00 à 17h00
MAIRIE ST LOUIS ................................................................................................................... 08h00 à 13h00
Vendredi 23 Janvier 2026
RUN MARKET SAVANNA – ST PAUL ..................................................................................... 12h00 à 17h00
Samedi 24 Janvier 2026
RUN MARKET SAVANNA – ST PAUL ..................................................................................... 12h00 à 17h00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)