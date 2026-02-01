Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 7 Février 2026.

Lundi 02 Février 2026

MAIRIE ST GILLES LES HAUTS – ST PAUL ................... ................................................... 08h00 à 13H00

Mardi 03 Février 2026



CAMPUS NORD – MOUFIA ESPLANADE – ST DENIS .......................................................... 09h00 à 14h00CLINIQUE ST JOSEPH -SALLE PSYCHOMOTEUR ET KINE ................................................ 13h00 à 17h00

Mercredi 04 Février 2026

CAMPUS NORD – MOUFIA ESPLANADE – ST DENIS .......................................................... 09h00 à 14h00

Jeudi 05 Février 2026



MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN – ST BENOIT .................................................. 08h00 à 13h00ZAC AVENIR ST LOUIS ............................................................................................................ 08h00 à 13h30

Vendredi 06 Février 2026

MAIRIE ST ANDRE ................................................................................................................... 08h00 à 13h00

Samedi 07 Février 2026



- Infos pratiques -

LECLERC LES TERASSES – ST JOSEPH ............................................................................. 09h00 à 15h00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)