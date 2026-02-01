Don du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées jusqu'au samedi 7 Février 2026.
Lundi 02 Février 2026
MAIRIE ST GILLES LES HAUTS – ST PAUL ................... ................................................... 08h00 à 13H00
Mardi 03 Février 2026
CLINIQUE ST JOSEPH -SALLE PSYCHOMOTEUR ET KINE ................................................ 13h00 à 17h00
Mercredi 04 Février 2026
CAMPUS NORD – MOUFIA ESPLANADE – ST DENIS .......................................................... 09h00 à 14h00
Jeudi 05 Février 2026
ZAC AVENIR ST LOUIS ............................................................................................................ 08h00 à 13h30
Vendredi 06 Février 2026
MAIRIE ST ANDRE ................................................................................................................... 08h00 à 13h00
Samedi 07 Février 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)