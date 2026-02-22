Don du sang : le planning des collectes

L'établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées de lundi 23 février 2026 au samedi 28 février 2026.
Lundi 23 Février 2026
MAIRIE POSSESSION ................... ....................................................................................... 08H00 à 13H00
MAIRIE PETITE ILE ............................................................................................................. 08H00 à 13H00
Mardi 24 Février 2026
Mercredi 25 Février 2026
DECATHLON – ST PIERRE ...................................................................................................... 11H00 à 17H00
Jeudi 26 Février 2026
INTERMARK ST GILLES LES BAINS ...................................................................................... 12H00 à 17H00
Vendredi 27 Février 2026
PLACE DES CHEMINOTS – LE PORT .................................................................................... 09H30 à 12H30
.................................................................................................................... 14H00 à 16H30
Samedi 28 Février 2026
SALLE DES FETES – ENTRE DEUX ....................................................................................... 08H00 à 13H00
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• En ligne à l’adresse suivante
• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)