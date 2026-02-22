Don du sang : le planning des collectes

L'établissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées de lundi 23 février 2026 au samedi 28 février 2026.

Lundi 23 Février 2026

MAIRIE POSSESSION ................... ....................................................................................... 08H00 à 13H00

MAIRIE PETITE ILE ............................................................................................................. 08H00 à 13H00

Mardi 24 Février 2026



CLINIQUE STE CLOTILDE – ST DENIS .................................................................................. 10H00 à 14H00

Mercredi 25 Février 2026

DECATHLON – ST PIERRE ...................................................................................................... 11H00 à 17H00

Jeudi 26 Février 2026



EGC STE CLOTILDE ................................................................................................................ 08H30 à 13H00INTERMARK ST GILLES LES BAINS ...................................................................................... 12H00 à 17H00

Vendredi 27 Février 2026

PLACE DES CHEMINOTS – LE PORT .................................................................................... 09H30 à 12H30

.................................................................................................................... 14H00 à 16H30

Samedi 28 Février 2026



- Infos pratiques -

PLACE DES CHEMINOTS – LE PORT .................................................................................... 09H00 à 15H00SALLE DES FETES – ENTRE DEUX ....................................................................................... 08H00 à 13H00

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• En ligne à l’adresse suivante

• Par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)