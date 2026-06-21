Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du samedi 20 juin 2026 au samedi 27 juin 2026. (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Au mois de juin, nous célébrons la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. Une occasion pour remercier les donneurs, mais aussi rappeler l’importance de donner son sang ou ses plaquettes. Il est d’autant plus important de continuer à se mobiliser que les ponts du mois de mai ont eu des conséquences sur nos réserves. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.

Lundi 22 juin 2026

MAIRIE ST DENIS – SALLE DU CONSEIL RUE PASTEUR - ST DENIS ……………….........08H00 à 13H00

Mardi 23 juin 2026



MAIRIE DU PORT – SALLE DU CONSEIL – LE PORT………………. ..................................08H00 à 13H00MAIRIE DE LA POSSESSION – SALLE DU CONSEIL – LA POSSESSION………………. ...08H00 à 13H00

Mercredi 24 juin 2026

HYPER U LA CHATOIRE – LE TAMPON ………………. .....................................................12H00 à 17H00

Jeudi 25 juin 2026



HYPER U LA CHATOIRE – LE TAMPON ………………. .....................................................12H00 à 17H00MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN – ST BENOIT ………………...........................08H00 à 13H00

Vendredi 26 juin 2026

MAIRIE ST ANDRE – SALLE DU CONSEIL – ST ANDRE ……………. ................................08H00 à 13H00

Samedi 27 juin 2026



- Infos pratiques -

GYMNASE GANOFSKY – CENTRE NAUTIQUE – ST JOSEPH ………………. ....................08H30 à 16H00

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)