Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du samedi 20 juin 2026 au samedi 27 juin 2026. (Photo d'illustration www.imazpress.com)
Au mois de juin, nous célébrons la Journée Mondiale des Donneurs de Sang. Une occasion pour remercier les donneurs, mais aussi rappeler l’importance de donner son sang ou ses plaquettes. Il est d’autant plus important de continuer à se mobiliser que les ponts du mois de mai ont eu des conséquences sur nos réserves. Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous.
Lundi 22 juin 2026
MAIRIE ST DENIS – SALLE DU CONSEIL RUE PASTEUR - ST DENIS ……………….........08H00 à 13H00
Mardi 23 juin 2026
MAIRIE DE LA POSSESSION – SALLE DU CONSEIL – LA POSSESSION………………. ...08H00 à 13H00
Mercredi 24 juin 2026
HYPER U LA CHATOIRE – LE TAMPON ………………. .....................................................12H00 à 17H00
Jeudi 25 juin 2026
MEDIATHEQUE ANTOINE LOUIS ROUSSIN – ST BENOIT ………………...........................08H00 à 13H00
Vendredi 26 juin 2026
MAIRIE ST ANDRE – SALLE DU CONSEIL – ST ANDRE ……………. ................................08H00 à 13H00
Samedi 27 juin 2026
- Infos pratiques -
Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.
Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :
• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/
• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)