Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion- Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026. "Nous avons besoin d’une mobilisation forte et régulière pour constituer un niveau de stock de produits sanguins suffisant pour les patients car ils ne prennent pas de vacances et ont besoin de vous", note l'EFS (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Lundi 06 juillet 2026

• GIFI Le Port de 12H00 à 17H00

• Mairie de Bois-de-Nèfles, Saint-Paul de 08H00 à 13H00

Mardi 07 Juillet 2026

• E.Leclerc, Bras-Panon de 12H00 à 17H00

• Mairie du Tampon, salle de réception de 08H00 à 13H00

Mercredi 08 juillet 2026

• Salle des fêtes, Mer Cassée, Saint-Philippe de 08H00 à 13H00

• Leader Price, Hermitage Saint-Gilles-les-Bains de 09H00 à 13H00

Jeudi 09 juillet 2026

• Salle des fêtes Lo Rwa Kaf, Sainte-Suzanne de 08H00 à 13H00

Vendredi 10 juillet 2026

• BUT Savanna, Saint-Paul de 09H00 à 17H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)