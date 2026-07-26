Don du sang : le planning des collectes

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du samedi 25 juillet 2026 au vendredi 31 juillet 2026. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Le mois de juillet rime avec départs, vacances et repos mais pour les patients, c'est un tout autre quotidien car la maladie, elle, ne prend pas de congés. Les besoins sanguins sont constants tout au long de l'année, c'est pour cela qu'une mobilisation régulière est nécessaire.

Lundi 27 juillet 2026

• CARREFOUR CANABADY – ST PIERRE de 10H00 à 16H30

• MAIRIE DE LA POSSESSION – SALLE DU CONSEIL – LA POSSESSION de 08H00 à 13H00

Mardi 28 juillet 2026

• CARREFOUR GRAND EST – SAINTE SUZANNE de 13H00 à 17H00

• MEDIATHEQUE ANNE MOUSSE – SAINTE MARIE de 09H00 à 13H00

• SALLE DES FETES MARE A JONCS – CILAOS de 08H30 à 13H00

Mercredi 29 juillet 2026

• LEADER PRICE CHAUSSEE ROYAL – SAINT PAUL de 12H00 à 17H00

• POLE CULTUREL ET SPORTIF L’ALAMBIC – TROIS BASSINS de 08H00 à 12H30

Jeudi 30 juillet 2026

• MAIRIE DE LA RIVIERE ST LOUIS de 08H00 à 13H00

• CARREFOUR BEAULIEU- ST BENOIT de 12H00 à 17H00

Vendredi 31 juillet 2026

• CARREFOUR GRAND LARGE – ST PIERRE de 10H00 à 16H30

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)