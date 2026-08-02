Don du sang : le planning des collectes

Publié le 2 août 2026 à 18:00

L'Etablissement Français du Sang La Réunion-Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du lundi 03 au samedi 08 août 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Alors que le mois d'août oscille entre vacances et rentrée, faisons partie de ceux qui marquent la différence en partageant ce que nous avons de plus précieux. Grâce à votre mobilisation, les malades pourront eux aussi rentrer chez eux, heureux et pleins de vie.

Lundi 03 Août 2026

• MAIRIE DE LA POSSESSION – SALLE DU CONSEIL – LA POSSESSION de 08H00 à 13H00

Mardi 04 Août 2026

• CINE CAMBAIE – SALLE MASCAREIGNES - SAINT PAUL de 11H00 à 15H00

• HOTEL LE RECIF – SALLE BOURBON – SAINT PAUL de 09H00 à 13H00

• PARKING AQUANOR – SAINT DENIS de 13H00 à 17H00

Mercredi 05 Août 2026

• PARKING FACE CAMPING MUNICIPAL – ETANG SALE LES BAINS de 12H00 à 17H00

Jeudi 06 Août 2026

• SALLE DE L’ECLAT – SAINTE ROSE de 08H30 à 13H00

• LECLERC LES TERRASS- ST JOSEPH de 12H00 à 17H00

Vendredi 07 Août 2026

• CENTRE SOCIAL DE LA RIVIERE DES PLUIES – STE MARIE de 08H00 à 12H00

• S’CENTER 17KM – LA PLAINE DES CAFRES – LE TAMPON de 13H00 à 17H00

Samedi 08 Août 2026

• KAB’ART LECLERC PORTAIL – ZONE DE RETRAIT DRIVE Z’ECLAIR - ST LEU de 09H00 à 15H00

• MAISON DU DON DE SAINT DENIS – CHU FELIX GUYON de 08H00 à 13H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez-vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)