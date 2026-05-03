Dons du sang : le planning des collectes

L’Établissement Français du Sang La Réunion - Océan Indien vous informe des collectes de sang organisées du mardi 05 mai 2026 au jeudi 07 mai 2026. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Mardi 05 mai 2026

• CARREFOUR GRAND EST – SAINTE SUZANNE .................................................................. 12H00 à 17H00

• SALLE DES FETES MER CASSEE – SAINT PHILIPPE ......................................................... 08H00 à 13H00

Mercredi 06 mai 2026

• LEADER PRICE HERMITAGE – SAINT GILLES LES BAINS………………. ........................... 09H00 à 13H00

• SALLE POLYVALENTE DE LA BRETAGNE – SAINTE CLOTILDE………………. ................ 08H00 à 12H30

• MAIRIE SALLE DES MARIAGES – LA PETITE ILE………………. .......................................... 08H00 à 13H00

Jeudi 07 mai 2026

• CENTRE COMMERCIAL BEAULIEU – SAINT BENOIT ………………. ................................... 12H00 à 17H00

• MAISON DU PELERIN – ETANG SALE ………………. ............................................................ 08H00 à 13H00

- Infos pratiques -

Les dons se font principalement sur rendez - vous sur les sites fixes de l'EFS et sur les collectes mobiles.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone ou directement en ligne :

• en ligne sur https://dondesang.efs.sante.fr/

• par téléphone : 0262 90 53 07 ou au 0262 90 53 92 (du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00)