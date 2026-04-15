Drawing Now Paris 2026 : une première édition couronnée de succès pour La Réunion

Du 26 au 29 mars 2026, 12 la Galerie s'est délocalisée à Paris pour Drawing Now Paris, première foire européenne consacrée au dessin contemporain. Six artistes ou duos d'artistes ont représenté La Réunion au Carreau du Temple, aux côtés de 71 galeries internationales venues de 13 pays. Une première pour cette galerie réunionnaise, la seule venue d'outre-mer. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration

Premier constat, le public parisien et international s'est montré particulièrement réceptif aux œuvres des artistes réunionnais présentés. La forte affluence sur ce stand et l'intérêt manifeste des visiteurs pour la singularité des propositions artistiques de La Réunion ont témoigné de la pertinence de la sélection de 12 La Galerie.

"Collectionneurs, étudiants, esthètes, curieux, professionnels du monde de l'art : le public, nombreux, que nous avons rencontré tout au long de la foire, nous a montré à quel point cet évènement est majeur et combien il était pertinent pour nous d'y être, pour présenter le travail des artistes réunionnais" souligne Clément Striano, directeur artistique de la galerie. Cette dynamique positive s'est d'ailleurs traduite par plusieurs ventes réalisées durant la foire, confirmant l'attractivité commerciale des artistes sélectionnés sur le marché européen du dessin contemporain.

Une démarche soutenue d'ailleurs par les acteurs publics, puisque présente à Paris, Marie-Jo Lo-Thong, Directrice des Affaires Culturelles de La Réunion a tenu à venir apporter son soutien aux artistes réunionnais, lors du vernissage.

Tout comme Céline Bonniol, directrice de Documents d'artistes La Réunion (DDA La Réunion), présente au Carreau du Temple pour un travail actif de mise en réseau professionnelle au cours du Salon. Outil de découverte des scènes artistiques territoriales, présent dans 7 régions en France, le Réseau documents d’artistes présente et accompagne le travail de plus de 500 artistes visuel·le·s.

Cette plateforme joue aujourd'hui un rôle majeur dans le développement de la scène artistique de l’île en apportant visibilité et accompagnement aux artistes plasticien·es contemporain·es réunionnais·es.

Alors que 5 des 6 artistes présentés à Paris font partie intégrante de DDA La Réunion, la structure a également marqué son engagement auprès des artistes en commandant un texte critique à paraître dans les mois à venir, écrit par Marine Schultz, docteure en histoire de l'art et enseignante à l'Université d'Aix-Marseille, qui a pu rencontrer l'ensemble des artistes lors de la foire.



Autre temps fort qui a contribué à renforcer la visibilité de La Réunion auprès des acteurs culturels nationaux et internationaux : la sélection de deux de nos artistes dans le cadre du programme CURARE, mis en place par Drawing Now et mené en partenariat avec le C-E-A (Association française des commissaires d'exposition).

Ainsi, l'organisation avait invité Domitille Bertrand, commissaire d'exposition indépendante, à porter son regard sur le secteur Inception, interrogeant les formes contemporaines du dessin et la manière dont celui-ci se déploie aujourd'hui au-delà de ses supports traditionnels.

Nourri de réflexions et d'échanges avec les artistes et leurs galeries, ce programme s'est décliné en plusieurs formats et pour cette édition 2026, Domitille Bertrand a choisi d'interroger La Troisième Main et de sélectionner le duo Kid Kréol & Boogie pour un talk animé par Joana P. R. Neves, directrice artistique de la foire. Une double reconnaissance qui permet de positionner nos artistes dans le paysage du dessin contemporain européen et ouvre des perspectives de collaboration futures avec des institutions et commissaires d'exposition de premier plan.

Enfin, la presse nationale également contribué à la réussite de ce Salon pour la galerie réunionnaise. Le journal Libération a ainsi consacré un article à la foire sous le titre : "19e édition Drawing Now : les huit artistes immanquables du Salon du dessin contemporain selon Libé". Sur ces huit artistes sélectionnés, deux étaient présentées par 12 La galerie : Stéphanie Hoareau et Juliette Dennemont.

Le média en ligne Projets Média a également publié une sélection de "10 artistes à suivre" lors de Drawing Now Art Fair, soulignant que leurs pratiques "témoignent de la richesse et de la diversité du dessin contemporain. Entre gestes intimes et formes plus politiques, leurs travaux déplacent le dessin vers des terrains hybrides, poreux à d'autres médiums et récits. Un ensemble qui reflète un champ en mouvement, traversé par des enjeux contemporains et des voix singulières".

Là encore, parmi ces 10 artistes figure Stéphanie Hoareau. Une sélection confirmant ainsi l'inscription de notre galerie dans les dynamiques les plus innovantes du dessin contemporain.

"Notre participation à la 19e édition de Drawing Now Paris, aura donc été fructueuse, riche d'enseignements, et aura sur tous les plans, dépassé nos attentes ! Elle nous semble être surtout un point de départ, un outil plus que pertinent pour créer une véritable dynamique locale au service de la scène artistique réunionnaise et de son rayonnement sur la scène française et internationale" conclut Isabelle Wan-Hoï, présidente de Constellation.

