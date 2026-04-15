Le Port : une semaine après le décès d'un piéton, la police contrôle les propriétaires de vélos et de trottinettes électriques

Ce mercredi 15 avril 2026, la police nationale a procédé à deux heures de contrôles qui ciblaient de façon très spécifique les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), vélos et trottinettes électriques. Un contrôle qui arrive une semaine après le décès d'un piéton, percuté par un vélo. Les 15 policiers mobilisés ont contrôlé 32 personnes et 28 engins. Sur les personnes 17 verbalisées, 5 l'étaient pour un défaut d'assurance. (Photo : Police nationale)

Cette opération de contrôle arrive une semaine après le décès d'un piéton percuté par un vélo électrique. Le mardi 7 avril dernier, vers 6h30, une femme âgée de 61 ans a été percutée sur l'avenue de la commune de Paris au Port.

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