Réseaux d'eau : travaux d'amélioration et de modernisation à Saint-Joseph

Sudéau va procéder à des travaux d’amélioration et de modernisation des équipements aux 22 rue de Bel Air et 237 RD32 rue Jules Hoareau à Saint-Joseph à La Réunion. Le renouvellement programmé des équipements hydrauliques est une opération visant à optimiser la qualité et la continuité de service aux usagers. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ces travaux nécessitent l’interruption de la distribution en eau, le mardi 11 août 2026 à partir de 08h00 jusqu’à 15h00 (sauf incident), sur les secteurs suivants :

Rue du Bel Air

Chemin des Flamands

Rue du Père Castagnan

RD32 rue Jules Hoareau

Rue Aimé Fontaine

Rue Louis Payet

Chemin Pépin

Et les voies adjacentes