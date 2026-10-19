Economie : Patrick Malaga nommé à la tête d'Edena

Depuis ce lundi 19 octobre 2026, Patrick Malaga est devenu le nouveau directeur général d'Edena SAS. Après un parcours international dans le domaine de l'agroalimentaire, il va avoir pour mission, d'après un communiqué de presse, "d’accompagner le développement de l’entreprise". (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Edena SAS annonce la nomination de Patrick Malaga au poste de Directeur général, avec une prise de fonctions le 19 octobre 2026. Fort d’un parcours international dans les boissons et l’agroalimentaire, il aura pour mission d’accompagner le développement de l’entreprise, de piloter sa performance opérationnelle et de fédérer les équipes autour de ses ambitions à La Réunion.

Patrick Malaga apporte plus de vingt ans d’expérience dans la direction d’entreprises, le développement commercial et la gestion d’activités industrielles. Son parcours l’a conduit à exercer des responsabilités dans plusieurs marchés africains et de l’océan Indien, au sein de groupes internationaux comme d’entreprises familiales.

Il occupait jusqu’ici les fonctions de Directeur général du groupe Habibo à Madagascar, dont les activités couvrent notamment la production et la distribution de produits alimentaires et de boissons. Il y a accompagné la structuration des opérations, le développement de nouvelles activités et le renforcement des démarches qualité. Auparavant, il a exercé plusieurs fonctions de direction générale et de développement régional au sein du groupe Seaboard, après avoir occupé des postes de direction commerciale et marketing dans le secteur des boissons au sein du groupe Castel.

- Travailler au développement commercial d’Edena -

Bernard Theys, Président d’Edena SAS, déclare, "l’arrivée de Patrick Malaga constitue une étape importante pour Edena SAS. Sa connaissance du secteur des boissons, son expérience industrielle et sa capacité à mobiliser les équipes seront des atouts pour accompagner notre développement. Notre ambition est de construire une entreprise performante, durablement ancrée à La Réunion et proche de ses collaborateurs, de ses clients et de ses partenaires. Patrick aura un rôle central dans la concrétisation de cette ambition."

Dans ses nouvelles fonctions, Patrick Malaga travaillera avec les équipes à la consolidation des opérations, à la qualité de service et au développement commercial d’Edena SAS. Son approche associe rigueur de gestion, coopération entre les métiers et attention portée aux réalités du marché local.

Patrick Malaga, Directeur général d’Edena SAS, souligne, "je suis heureux de rejoindre Edena SAS et d’ouvrir ce nouveau chapitre avec les équipes à La Réunion. Ma priorité sera de les rencontrer, d’écouter et de comprendre les forces de l’entreprise ainsi que les attentes de nos clients et partenaires. Je suis convaincu que la performance se construit collectivement, avec des objectifs clairs, de la confiance et une forte présence sur le terrain. C’est dans cet esprit que je souhaite contribuer au développement d’Edena SAS."