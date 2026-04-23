Elections des représentants des planteurs de canne aux commissions mixtes d’usine

Les élections des représentants des planteurs de canne aux commissions mixtes d’usine se tiendront le mardi 28 avril 2026. Ce scrutin vise à désigner les représentants des planteurs de canne au sein des instances interprofessionnelles de la filière canne-sucre. Nous publions le communiqué de la préfecture ci-dessous (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Les producteurs de canne éligibles aux aides de l’État, ayant livré leur récolte dans un centre de réception lors de la campagne 2025, sont appelés à participer au vote.

- Modalités du vote et documents nécessaires -

Les opérations électorales se dérouleront publiquement. Le vote s’effectuera à bulletin secret, sous enveloppes. Il ne sera pas prévu de vote via internet ou par correspondance. Le vote par procuration n’est par ailleurs pas admis.



Pour participer au scrutin, les électeurs devront présenter une pièce d'identité en cours de validité : carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour, carte vitale avec photographie d’identité conforme, ou récépissé de demande de renouvellement d’un de ces titres.



Pour les personnes morales (formes sociétaires), les représentants devront également fournir un extrait de KBis, un mandat de désignation du conseil d’administration de la société ou tout autre justificatif, attestant de leur qualité à représenter la structure. Chaque personne morale ou société dispose d’une seule voix.



Un producteur de canne, électeur, pourra ainsi voter en son nom propre ainsi qu’au nom d’une ou plusieurs personnes morales qu’il représente.



Les lieux de vote, les horaires ainsi que la liste des candidats sont consultables sur le site internet de la DAAF.