La 9ème édition Entreprendre pour apprendre met à l'honneur l’engagement des jeunes

La 9ème édition du Festival des Mini-Entreprises, organisée par Entreprendre pour Apprendre Réunion, a mis à l’honneur l’engagement, la créativité et l’esprit d’initiative des jeunes du territoire ce jeudi 30 avril 2026. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Tout au long de l’année, collégiens, lycéens, étudiants et élèves du primaire ont relevé le défi de créer et développer leur mini-entreprise, accompagnés par leurs enseignants et des professionnels. Ce festival vient récompenser leur travail, leur capacité à innover et à collaborer.

- Les lauréats 2026 -

Le jury, composé de professionnels et de partenaires, a distingué les projets suivants :



Prix du Public Collège : Longensis – Collège La Châtoire

Prix du Public Lycée : Sauverre – Lycée de Pervanche

Prix du Public Post-Bac : Vintegea – IUT Saint-Pierre

Prix Coup de Cœur : Aromatik – Collège Thérésien Cadet

Champions régionaux :



Primaire : Zarlor Gramoun marmay – École primaire Bossard

Collège : OI Doré – Collège Elie Wiesel

Lycée : Eco Step - Lycée Isnelle Amelin

Post-Bac : Mind Ker – IUT Saint-Pierre

Une mention spéciale est également adressée à l’équipe de Rontaunay pour son engagement dans le programme.



"Au-delà des récompenses, le Festival des Mini-Entreprises est une véritable expérience de vie pour les jeunes participants. Il leur permet de développer des compétences essentielles telles que le travail en équipe, la prise de parole, la créativité et l’autonomie", expliquent les organisateurs.



Les champions régionaux auront l’opportunité de représenter La Réunion lors du Festival National, une expérience unique d’ouverture et de valorisation de leur parcours.





