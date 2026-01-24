[Photo] Migration : des faucons profitent de l'été austral à La Réunion

Durant l'été austral, à La Réunion, de jeunes faucons prennent leurs quartiers dans les massifs de l'île. Venus en migration pour "hiverner" – tous les ans, de novembre à mars, ces chasseurs de haut vol en profitent pour venir trouver des proies. Deux espèces sont présentes en ce moment, le concolore et l'éléonore. Si l'éléonore est plutôt répandu dans le monde, le concolore fait partie des espèces menacées (Photo : Yabalex)

Alexandre Boyer, Yabalex sur les réseaux, spécialiste passionné des oiseaux a pu capturer en photo le vol d'un faucon à l'étang Saint-Paul. Regardez.

"La vitesse de vol et l'agilité de ces chasseurs est magnifique à observer", dit-il.

- Les faucons à La Réunion, des "migrateurs hivernant" -

Les faucons sont "des migrateurs que l'on dit hivernant", explique à Imaz Press, Martin Riethmuller, chargé de mission connaissances et sciences participatives à la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor). "Ils suivent depuis des milliers d'années une voie ancestrale jusqu'à notre île."

"Ils viennent de l'hémisphère nord passer leur hiver – qui est notre été", dit-il. "Ce sont des oiseaux qui ont une écologie particulière. Ils chassent les oiseaux migrateurs et profitent des flux de début septembre pour migrer. Ils se reproduisent entre septembre et novembre", explique Martin Riethmuller.

Une fois qu'ils se sont reproduits, "ils partent en vacances dans l'hémisphère sud".

Dans l'île, deux espèces viennent hiverner. L'éléonore vient de l'Afrique du nord et du bassin méditerranéen. Le concolore arrive lui des pays du golfe et de la péninsule arabique, des désert libyens et égyptiens.

Chez le Concolore, "les plumes du dessus sont grises frangées de clair s'estompant avec l'âge. La face inférieure est brun rouge, la 1ère année, marquée de stries longitudinales diffuses, moustaches et collier distinctifs de l'adulte. La gorge et les joues blanches tranchent avec le noir des moustaches et de la tête". La présence d'une large bande terminale sombre à la queue permet de différencier le Faucon concolore immature du faucon d'Eléonore.

Les adultes Eléonore sont brun gris sur la partie supérieure, un peu plus clairs que les individus de morphe sombre. La face inférieure est marquée de rayures brun noir.

- Des faucons en recherche de proies -

Sur l'île, ces "chasseurs de haut vol ont un rayon d'action assez important", poursuit le chargé de mission à la Seor.

"Ils se nourrissent de proies en vol telles que les chauves-souris, les salanganes, les hirondelles ou encore les libellules."

Si l'on pourrait croire que leur chasse nuit à nos espèces endémiques comme les chauves-souris, "ils participent à la chaine alimentaire et à la régulation des espèces car, comme tout prédateur, ils s'attaquent aux individus les moins agiles", explique Martin Riethmuller.

Des faucons visibles en cette période du côté de l'étang Saint-Paul, du Maïdo, du volcan et même de l'étang du Gol (Saint-Louis). Après, "ils se déplacent tellement vite qu'ils peuvent passer rapidement d'un massif à l'autre".

- Le faucon concolore, une espèce en voie de disparition -

Le faucon concolore est une espèce classée comme vulnérables. "La population mondiale est estimée entre 2.800 et 4.000 adultes", alerte le chargé de mission.

Lors de sa migration dans l'île – et comme pour le faucon éléonore - , ils sont soumis à des risques naturels. "Il y a la saison cyclonique, les éoliennes, les risques de collision", dit-il.

Des faucons que la Seor a déjà, par le passé, pris en charge "souvent épuisés car ils sont jeunes, c'est leur première année, leur première migration et ils arrivent fatigués", explique Martin Riethmuller.

