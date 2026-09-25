Festival Gayar : une nouvelle édition placée sous le signe de la famille réunionnaise, le premier lieu où l'on apprend

Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2026, le parc du Colosse vibrera au rythme de la 5e édition du Festival Gayar. Organisé par l’association Komkilé en partenariat avec la ville de Saint-André, l’événement célèbre la culture et l’identité réunionnaises autour du thème "La famille réunionnaise". (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le Festival Gayar s’affirme haut et fort comme un rendez-vous destiné à célébrer une culture vivante et lui offrir un ancrage solide pour mieux propulser les générations futures.

En 2026, le Festival GAYAR place sa cinquième édition sous le signe de la famille réunionnaise, la famy. À La Réunion, la famille est souvent le premier lieu où l'on apprend et où l'on reçoit. C'est dans la kaz que passent la langue, les recettes, les gestes, les chants, les histoires et la mémoire des anciens. Cette place donnée à la famille traverse toute la programmation du festival.

- 700 jeunes au cœur du réacteur : Lékol Gayar -

Preuve de cette dynamique de projection, la journée d’ouverture du vendredi 2 octobre accueille Lékol Gayar sur le thème : "Mon école, ma famille". Co-construite avec l’Académie de La Réunion, l’initiative rassemble 700 élèves (CM1, collèges, lycées) qui rencontreront porteurs de mémoire, artisans et artistes à travers plus de 40 ateliers.

Le Prix de lecture en créole à voix haute Jean-François Cany, qui s’adresse aux élèves, sera décerné à cette occasion.

120 exposants en action

Pendant 3 jours, le parc du Colosse ouvre son marché des savoir-faire avec 120 exposants : artisanat, produits du terroir, arts visuels, métiers de la main et espaces de restauration.

Trois espaces pensés pour tous

Le Village Lazarre (espace littéraire) : point de convergence des auteurs et éditeurs. Il accueillera notamment le Prix littéraire Agnès Guéneau.

La Scène Gramoun Lélé : le cœur battant de la création et de l’expression musicale de l’île.

La Scène Alicia Mazaka : le carrefour des idées, dédié aux échanges et à la réflexion.

Libérer la parole

Les Ron kozé ouvriront la parole à tous (familles, enseignants, institutions) sur les thèmes « Le

Maloya, patrimoine immatériel » et « L’alliance éducative : comment mieux éduquer ? ».

Et aussi

Rishofé, Kabar défilé, défilé des associations, défilé de mode, musique, cuisine, artisanat,

livres, danse... Le programme complet à retrouver ici.