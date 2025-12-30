Festivités du nouvel an : des mesures pour un réveillon "en toute sécurité"

Pour la fête de la Saint-Sylvestre, période propice aux grands rassemblements sur la voie publique et afin de prévenir les troubles à l’ordre public, le préfet de La Réunion prend un arrêté visant à "garantir un réveillon en toute sécurité" (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Dans ce cadre, du mercredi 31 décembre à 0h00 au 1er janvier à 6h00, des interdictions temporaires sont instaurées :



• La vente au détail, le port et le transport de carburant, de produits combustibles ou corrosifs et de précurseurs d’explosifs, dans tout récipient transportable (jerricans, bidon, etc). Ces interdictions ne sont pas applicables aux professionnels justifiant de leur activité, ni à la vente de gaz aux particuliers. Les gérants des stations-services doivent s’assurer du respect de cette interdiction et de l’affichage du présent arrêté à la vue de leur clientèle.

• Le port et le transport d’armes, de munitions (comme toute l'année ; ndlr) et de tout objet pouvant constituer une arme par destination. Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes habilitées dans l’exercice de leur mission.



"Les infractions à cet arrêté seront constatées et réprimées conformément aux lois et règlements en vigueur", préviennent les autorités.



La préfecture rappelle que "les mesures énoncées dans le communiqué de presse diffusé dans le cadre des festivités de fin d’année, relatives notamment à l’usage des feux d’artifice, à la vente de boissons alcooliques, ainsi qu’au lâcher de lanternes et de ballons, continuent de s’appliquer".









