Fête de la Vanille 2026 : Citalis met en place des navettes gratuites pour faciliter vos déplacements

À l'occasion de la Fête de la Vanille, organisée par la Ville de Sainte-Suzanne du 9 au 13 septembre 2026, Citalis met en place un dispositif exceptionnel de navettes gratuites les vendredi 11 et samedi 12 septembre afin de permettre au plus grand nombre de participer aux festivités sans se soucier du stationnement ou du retour. Ces navettes permettront aux habitants de plusieurs quartiers de rejoindre facilement le site de la manifestation au Bocage et de rentrer chez eux en toute sécurité après les animations et les concerts. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les circuits proposés sont :

Navette 1 (Equivalent ligne 53)

Commune Carron - Commune Ango - Quartier Français - Bocage (parking stade en eaux vives)

- Départs de Commune Carron et Commune Ango : 18h50

- Retours depuis le Bocage : 20h30, 21h30 et 23h00

Navette 2 (Equivalent ligne 54)

Bras Pistolet - Quartier Français - Bocage (parking stade en eaux vives)

- Départ de Bras Pistolet : 19h00

- Retours depuis le Bocage : 20h30, 21h30 et 23h00

Navette 3 (Equivalent ligne 63)

Case de Bellevue - Bocage (parking stade en eaux vives)

- Départ de Case de Bellevue : 19h00

- Retours depuis le Bocage : 20h30, 21h30 et 23h00

Navette 4 (Equivalent ligne 61)

Renaissance Bassin Rond - Bocage (parking stade en eaux vives)

- Départ de Renaissance Bassin Rond : 19h00

- Retours depuis le Bocage : 20h30, 21h30 et 23h00

Navette 5 (Equivalent ligne 51)

Pointe Canal Bagatelle - Bocage (parking stade en eaux vives)

- Départ de Pointe Canal : 20h00

- Retours depuis le Bocage : 20h30, 21h30 et 23h00

- À noter -

Les navettes suivent les itinéraires habituellement effectués en journée par les lignes citées en équivalence et terminent leur trajet au Bocage (Stade en eaux vives); Ces itinéraires sont valables pour les vendredi 11 et samedi 12 septembre 2026; Les retours s'effectueront depuis le parking situé à proximité du Stade en Eaux Vives du Bocage.

- Profiter de la fête autrement -

Avec ce dispositif gratuit, Citalis souhaite encourager chacun à privilégier les transports collectifs pour se rendre à la Fête de la Vanille. Cette solution permet de limiter les difficultés de stationnement, de réduire les déplacements en voiture et de profiter pleinement des animations dans un cadre plus serein.

Nos équipes seront présentes à proximité des arrêts de bus pour répondre à vos questions et vous orienter.

- À propos de CITALIS -

Chaque jour, Citalis accompagne les déplacements des habitants du territoire de La Cinor grâce à une offre de mobilité accessible, moderne et adaptée aux besoins de tous.

Avec plus de 25 millions de voyages par an, 279 véhicules en circulation et plus de 8 millions de kilomètres parcourus chaque année, Citalis est aujourd'hui le premier réseau de transport urbain de La Réunion.