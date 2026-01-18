Fortes pluies et inondations : la campagne de prévention se poursuit à La Réunion

La campagne d’information et de sensibilisation sur les pluies intenses et les inondations dans les territoires d’outre-mer se déploie à partir de ce lundi 19 janvier 2026 à La Réunion et ce, pendant un mois. Il s’agit de la 3ème édition. Ces phénomènes, qui peuvent être difficiles à anticiper, apportent, sur une courte durée, une importante quantité d’eau. Il est important d’avoir les bons réflexes et d’être à l’écoute des consignes des autorités (Photo : rb/www.imazpress.com)

Des pluies intenses et inondations ont lieu chaque année à La Réunion. Elles surviennent principalement pendant la saison des pluies entre décembre et avril. En lien avec l’influence du relief, les zones littorales des îles sont les plus touchées.

- Se préparer au risque de fortes pluies -

Le meilleur moyen d'éviter le danger, c'est de s’y préparer ; il est donc indispensable que chacun s'approprie les bons réflexes en cas de pluies intenses. La campagne promeut ainsi des messages simples en cas de pluies intenses et d’inondations soudaines, et partagés par les deux îles tels que :

- Mettez-vous en sécurité, montez à l’étage ou réfugiez-vous dans un abri sûr.

- Limitez vos déplacements, que ce soit à pied ou en voiture. Éloignez-vous des cours d’eau.

En amont et pour plus de sérénité, il est recommandé de préparer un kit d’urgence et de le placer dans un endroit facile d’accès. Il s’agit d’un kit qui permettra de vivre de manière autonome durant trois jours.

- Quoi faire en cas de montée brutale des eaux ? -

En cas de montée brutale des eaux, il est important de ne pas se déplacer, ni à pied ni en voiture, et de se réfugier en hauteur si possible.

La campagne vise donc à informer largement sur les risques encourus, afin d’éviter des réactions contre-intuitives comme par exemple :

- Ne pas utiliser son véhicule (y compris de type 4X4), qui pourrait être emporté, notamment lors de passages de gués ou de radiers en cas de montée soudaine des cours d’eau ;

- Sauf consigne contraire des autorités, il faut laisser ses enfants à l’école ou à la crèche : ils y sont en sécurité.

- Gare aux eau calmes, limpides des bassins et aux sauts vertigineux -

Dans les bassins où tout peut paraître calme, il faut être vigilant quant à la météo de La Réunion. Pas celle au-dessus de sa tête, mais en amont du point d’eau. S’il pleut dans les hauts ou qu’une cascade a un très fort débit, la montée des eaux peut surgir, parfois en quelques secondes.

Même hors épisode cyclonique, les pluies intenses donnant lieu à des inondations soudaines sont dangereuses.

