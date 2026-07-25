[Photos] Saint-Denis : sous l'ancien cinéma Ritz, se cachait un bassin historique

Depuis près de deux mois, le chantier de démolition de l'ancien cinéma Ritz et de construction d'une future résidence de prestige, situé rue Juliette Dodu à Saint-Denis est à l'arrêt. Et pour cause, sous le béton, se cachait un bassin historique daté du fin XIXème, début XXème siècle. Vestige d'un ancien hôtel de passage pour les voyageurs (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Ce bassin mis au jour "ne date pas de très longtemps", confie le maître d'ouvrage du chantier du futur immeuble de prestige qui sera construit en lieu et place du cinéma Ritz, bâtiment construit en 1930 par la famille Robert.

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D'après les services de la préfecture, ce bassin date du fin XIXème, début XXème siècle. Vestige d'un ancien hôtel de passage pour les voyageurs.

Le "diagnostic archéologique de l'ancien cinéma du Ritz s'est déroulé sous la direction de Bertrand Ducournau de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives)", précisent les services.

Ils ajoutent : "au vu de l'intérêt du site, il n'y aura pas de fouilles archéologiques complémentaires. Ce vestige est sans véritable intérêt scientifique ou patrimonial".

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Face à cette découverte – bien que minime historiquement – le chantier de la future résidence "Le Lincoln" est à l'arrêt.

Désormais, le maître d'ouvrage attend le feu vert officiel de l'État et des services de la Direction de la Culture de La Réunion pour reprendre le chantier.

En place et lieu de l'historique cinéma Ritz - fermé le 11 mai 2022 lors de l'ouverture du Cinépalmes - trônera un immeuble de prestige avec onze appartements allant du T2 au T4. Un complexe comprenant également des locaux commerciaux et des bureaux.

Un bâtiment dont l'ouvrage est donné à un promoteur immobilier : Bourbon-développement.

Le chantier devrait être livré à la mi-2027.

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