[PHOTOS-VIDÉOS] Saint-Paul : Bruno André, peintre en lettres, embellit la médiathèque Michel Adélaïde

Sur les murs de la médiathèque de Saint-Gilles-les-Bains, Bruno André trace les lignes d’une nouvelle décoration. Des paroles de chansons de Michel Adélaïde, le portrait du chanteur, un champ de cannes, mais aussi des pécheurs lontan. Après un appel à projets en décembre 2025, c’est un peintre en lettres qui a été choisi par la ville de Saint-Paul pour réaliser cette œuvre. (Photo :rb/www.imazpress.com)

Objectifs de cette opération pour la ville : embellir le cadre de vie des Saint-Paulois, interpeller les passants et les amener à franchir les portes de la médiathèque. S’ils ne le font pas, ils prendront peut-être le temps de fredonner une chanson de Michel Adélaïde.

- Peintre en lettres, un métier oublié -

La médiathèque Michel-Adélaïde de Saint-Gilles-les-Bains se refait donc une beauté. Afin de la sublimer, une fresque de 15 mètres de long vient habiller les murs du bâtiment. Bruno André est peintre en lettres, un métier peu connu et qui a disparu avec l’arrivée de nouvelles techniques d’impression

Le peintre en lettres est un artisan artiste qui combine des compétences graphiques et picturales pour créer des enseignes, logos, et décorations sur divers supports.

Bruno André nous explique : "Ce qu'on voit aujourd'hui en marquage publicitaire adhésif, qu'on voit un peu partout, il faut savoir qu'avant, c'était fait à la main, au pinceau. On traçait les lettres et on peignait au pinceau."

Il ajoute : "Mon métier de peintre en lettres, en fait, c'est la manière de peindre des lettres à la main. On a des pinceaux qui s'appellent des martres, qui sont faits en poils de martre. Ce qui permet d'avoir un pinceau, quand on le charge en peinture, qui devient carré." Écoutez.

Bruno André s'exclame : "Ça fait 43 ans que je fais ce métier", des techniques et compétences qu'il partage maintenant lors d'ateliers.

- La transmission : un outil pour faire naître des vocations -

Les derniers ateliers en date avaient lieu dans la prison de Saint-Pierre avec 10 détenus, ils ont bénéficié de plusieurs séances de deux heures.

Bruno André raconte : "On a travaillé sur leur souvenir des boutiques chinoises de leur quartier, pour leur rappeler de comment c’était (dehors). On a commencé sur le papier, par dessiner des lettres à monter sur la boutique qu’ils voulaient, puis à la peinture sur une bâche où il y avait une image de boutique. Ils étaient étonnés et contents de ce qu’ils ont fait."

Dans le futur, l’artiste souhaite restaurer ou refaire les devantures des célèbres boutiques chinoises de l’île. Un patrimoine réunionnais qu’il souhaite sauvegarder : "Essayer de trouver comment on peut les remettre pour éviter qu'elles partent en désuétude et qu'elles finissent par disparaître."

- Michel Adélaïde, un zarboutan -

La médiathèque Michel Adélaïde a été inaugurée en novembre 2018. Michel Adélaïde est un artiste réunionnais né en 1939 et décédé en 1989. Il est l'une des grandes figures de la musique locale, spécialement le séga des années 1970.

"Ti case en paille", "Bal la poussière", "compère chinois" ou encore "Mon pied d'riz" sont les titres les plus connus de l'artiste. Il laisse une discographie vinyle riche avec 24 disques 25 tours.

