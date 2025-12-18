Saint-Denis : le Geekali, événement des cultures geek et pop de l’océan Indien, revient pour sa 8ème édition

Du 19 au 21 décembre 2025, la Nordev à Saint-Denis sera le théâtre de trois jours de fête. Cette année, le Geekali devient un festival pop culture à part entière, réunissant jeux vidéo, cosplay, arts graphiques, littérature, Kpop, cosplay, musique, innovations et spectacle vivant. Un studio d'enregistrement Lablackboxstudio 974 se déplace au festival avec des invités locaux comme Mr Jeanbonbeurre ou encore Blackpearl (Photo : sly/www.imazpress.com)

Jeux vidéos, mangas, cosplays, showcase et encore d’autres… voilà ce qui attend les fans de la culture geek pour cette sixième édition du Geekali.

- Une édition 2025 plus forte, plus immersive et plus inclusive -

Avec une programmation enrichie, Geekali propose un parcours complet à travers toutes les dimensions de la pop culture :

- Gaming & Esport

Finales du championnat Geekali Esport Réunion, zones freeplay, tournois TCG, village gaming, découverte des jeux vidéo réunionnais et animations en continu.

- Cosplay

Concours Cosplay de l’Océan Indien et qualifications pour la Coupe de France de Cosplay 2026, masterclass avec Fred Wolf, Baka Sakura, Avanell et Lotte, défilé libre et photobooth professionnel.

- Littérature & arts graphiques

Lancement du Prix Geekali de l’Imaginaire Péï 2025 (1 500 € de dotation), village d’artistes, créateurs péï, coin lecture, auteurs en dédicace.

- Kpop & danse

Grande soirée Kpop du samedi, sets DJ (HaroldBa et Da Skill), invités spéciaux, chorégraphes locaux et stand Just Dance.

- Musique & scène

Spectacle d’ouverture Geekali Show le vendredi soir (sabre lasers et chorégraphie urbaine et Kpop), concerts (Pixl, Isnel, DJ Dan Wayo), showcases acoustiques, zone chill lofi et masterclass DJ.

- Culture urbaine & arts visuels

Exposition de Rokko & Konix et fresque participative géante.

- Animations pop culture

Quiz, blind tests, VTubing, streaming, impression 3D, karaoké live, ateliers et activités en continu tout au long du week end.

- Un festival familial et accessible -

Geekali est un festival inclusif et familial :

- Entrée gratuite pour les moins de 8 ans accompagnés

- Activités en accès libre pour tous

- Programmation adaptée aux familles et passionnés de tous les âges

Infos pratiques :

- Tarifs : 12 € / jour – 25 € le show du vendredi soir

Le programme du Geekali est à découvrir sur ce lien.

