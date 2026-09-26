Saint-Benoît : gendarmes et marmailles courent ensemble lors du premier cross de l'école Daniel Honoré

Ce vendredi 25 septembre 2026, l'école Daniel Honoré de Bras-Fusil, à Saint-Benoît, organisait son premier cross. Aux côtés des élèves du CP au CM2, les militaires de la brigade territoriale mobile (BTM) ont participé à la course, tout en assurant la sécurisation de l'événement. Plusieurs malaises liés notamment à l'effort et aux fortes chaleurs ont toutefois conduit au report des courses des CM2. (Photo Gendarmerie de La Réunion)

Un parcours de 400 mètres, des marmailles et quelques uniformes dans la course : pour son premier cross, l'école Daniel Honoré a pu compter sur la participation de la BTM de Bras-Fusil. Présents avec les enseignants et la police municipale de Saint-Benoît pour sécuriser l'événement, les gendarmes ont également chaussé leurs baskets pour courir aux côtés des enfants.

- Les courses des CM2 reportées en raison de la chaleur -

La matinée a toutefois été marquée par plusieurs malaises, liés notamment aux fortes températures."Par mesure de précaution, les courses des classes de CM2 ont été reportées et seront organisées en début de matinée afin de limiter l’exposition aux fortes températures", précisent les gendarmes dans une publication Facebook.

Au-delà de l'aspect sportif, la gendarmerie de La Réunion souligne une initiative permettant de renforcer les liens avec les familles et les enfants du quartier : "Une présence de proximité, au cœur de la vie du quartier, pour prévenir, protéger… et créer du lien".

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