Éducation : l’intersyndicale appelle à la grève contre les baisses de moyens

L'intersyndicale de La Réunion appelle à une semaine d'actions dans l'Éducation nationale, jusqu'au 3 avril 2026. Point d'orgue de cette mobilisation, une grève nationale ce mardi 31 mars avec un rassemblement devant le rectorat à Saint-Denis. Les enseignants protestent contre les suppressions des postes à la rentrée 2026 et la fermeture de classes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Cet appel intervient dans un contexte de tensions autour des moyens alloués au service public de l'Éducation nationale. Les organisations syndicales "dénoncent les choix budgétaires du gouvernement : suppressions d'emplois et blocage de toute revalorisation salariale".

L'intersyndicale FSU-UNSA-CFDT-CGT-SUD, donne rendez-vous dès 9 heures devant le siège de l'Académie de La Réunion pour faire entendre leurs revendications.

"Nous nous battons pour l'éducation, pour les enseignants et pour que les enfants viennent apprendre en toute quiétude", lance Béchir Ben Hamouda, co-secrétaire départemental du syndicat la FSU-SNUipp.

- 86 postes supprimés à La Réunion à la rentrée -

À La Réunion 2026, 86 postes seront supprimés dans l'Académie à la rentrée d'août. Selon les chiffres fournis à Imaz Press par les syndicats, La Réunion passera de moins 22 postes pour le premier degré (contre les 25 annoncés auparavant) et 64 postes temps plein supprimés pour le second degré (contre 65 annoncés).

Dans le second degré, les suppressions de postes se traduisent déjà par des classes surchargées, avec parfois plus de 30 élèves par classe en collège.

En janvier, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, avait évoqué une "chute démographique vertigineuse" pour justifier ces suppressions. Selon la Direction des études statistiques du ministère de l'Éducation nationale, les effectifs des élèves ont diminué de 1,7% à la rentrée 2025, avec 106.900 élèves de moins qu'en 2024.

L'intersyndicale demande également "un encadrement suffisant car il y a des élèves avec des besoins particuliers".

Pour pallier les sous-effectifs, les remplacements pas ou mal effectués, l'intersyndicale réclame des recrutements statutaires et un plan massif de résorption de l’emploi précaire prévoyant des titularisations.

À La Réunion, le premier degré emploie 7.023 professeurs.es. Le second degré compte 8.433 enseignants.es.

- Plus d'une dizaine de classes fermées à la rentrée -

Dans le premier degré, la carte scolaire 2026 s’annonce comme une nouvelle vague de fermetures de classes, sans aucune garantie d’amélioration des conditions d’accueil des élèves. Béchir Ben Hamouda. évoque une trentaine de classes fermées à la rentrée. Une chiffre que le rectorat n'a pas pu confirmer "pour la bonne raison que les travaux de préparation de la rentrée ne sont pas terminés". Toutefois, "mais il devrait être de cet ordre", précise l'académie.

Le rectorat de La Réunion explique à Imaz Press que : "pour prendre des décisions d'ouverture ou de fermeture de classes, les services académiques s'appuient sur les évolutions démographiques.

Dans l'académie, "la baisse des effectifs dans le premier degré, amorcée depuis plus de 15 ans, s'accentue cette année puisque, par rapport au constat 2025, ce sont près de 1.000 élèves de moins qui devraient être accueillis à la rentrée 2026 : environ moins 300 élèves en maternelle et moins 700 élèves en élémentaire".

"Une fois déterminé ce contexte démographique avec les directeurs d’école, les choix d'ouverture et de fermeture ont fait l'objet d'échanges avec chacune des circonscriptions et des mairies, puis d'un groupe de travail avec les organisations syndicales qui permet d’ouvrir ou de fermer en fonction des effectifs prévisionnels", ajoute le rectorat.

"La baisse démographique doit être une opportunité pour faire baisser de manière significative le nombre d'élèves par classe", estiment au contraire les organisations syndicales. "Cela permettrait d'améliorer les conditions de travail pour les professeurs comme pour les enfants, et de prodiguer un enseignement de qualité", déclare Béchir Ben Hamouda.

D'autant que la France présente la taille moyenne de classe la plus élevée des pays de l'Union européenne membres de l'OCDE avec 22 élèves par classe en maternelle et élémentaire, contre 19 enfants en moyenne, rappelle Service public.

- L'intersyndicale demande une revalorisation salariale -

Ces difficultés s'ajoutent "aux problématiques spécifiques à notre versant : salaires qui stagnent, précarisation des postes augmentant la souffrance au travail", écrit la FSU dans un communiqué.

Les organisations syndicales réclament "l’augmentation immédiate de 20% de la valeur du point d’indice et l’attribution de 80 points à tous les échelons, l’indexation des salaires, des minima sociaux, des pensions et du point d’indice sur l’inflation, la reconstruction des grilles indiciaires pour corriger le tassement des carrières, l’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes".

Elles demandent également "la semaine de 32 heures sans perte de salaire et enfin des dotations aux services publics et les collectivités territoriales à la hauteur de l’urgence sociale et écologique et des missions transférées aux collectivités".

- Des baisses de moyens aux lourdes conséquences pour les agents de la fonction publique -

Pour les agents de la fonction publique territoriale qui travaillent dans les écoles, collèges et lycées, "ces baisses de moyen ont des conséquences", insiste l'intersyndicale.

"Les suppressions de classes entraînent des modifications d'emplois du temps pour les agents chargés de l'entretien, l'augmentation du nombre d'élèves par classe alourdit la charge de travail des Atsem."

De plus, "les différentes réformes des collèges et lycées qui démultiplient le nombre de salles utilisées et a fréquence des interventions nécessaires des agent.e.s, sans que ce soit pris en compte par les Collectivités Territoriales".

L'intersyndicale de La Réunion appelle le gouvernement à revoir ses choix "court-termistes" et "exige un budget 2027 avec des mesures de créations d'emplois et de revalorisation salariale sans contreparties".

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