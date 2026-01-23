Grippe : le nombre de passages aux urgences en augmentation, les enfants de 5 ans représentent un tiers des cas

Depuis deux semaines, le nombre de passages aux urgences pour syndrome grippal était en augmentation passant de 56 en S01 à 76 en S02, informe ce vendredi 23 janvier 2026 Santé publique France. Sur ces deux dernières semaines, les moins de 5 ans représentaient un tiers des cas et les plus de 65 ans 32% en S01 et 16% en S02. Nous publions ci-dessous le communiqué (Photo : rb/www.imazpress.com)

En parallèle, le nombre d’hospitalisations pour ce motif diminuait de 16 en S52/2025 à 13 et 10 respectivement en S01 et S02/2026. Il s’agissait principalement de personnes âgées de 65 ans et plus.



En médecine de ville, la part d’activité pour des consultations pour motif d’infection respiratoire aiguë (IRA) était en S02 à 4,6% contre 6,2% en S01. Cet indicateur doit être interprété avec prudence, le contexte de recueil des données étant susceptible d’être affecté par la période de grève des médecins libéraux et les congés scolaires.



L’augmentation des passages aux urgences observée depuis quinze jours fait que cet indicateur atteint désormais le niveau pré-épidémique. Cette augmentation des passages aux urgences est inhabituelle à cette période de l’année et n’est pas associée à l’augmentation des autres indicateurs de suivi.

A noter qu’une épidémie est actuellement en cours dans l’ensemble des régions de France hexagonale et que des cas importés peuvent être identifiés sur le territoire, et donner lieu à des chaines de transmission autochtone.

Afin de limiter la transmission du virus pour se protéger soi et protéger son entourage, il est conseillé d’adopter ces trois gestes essentiels : le port du masque dès l'apparition des premiers symptômes, le lavage de main, et l'aération des pièces.