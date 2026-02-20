Jacques Técher, maire de Cilaos, n'aura pas à rembourser 159.098 euros à la Région

Jacques Técher, maire en exercice de Cilaos, n'aura pas à rembourser la somme de 159.098 euros à la Région Réunion. Le tribunal administratif a décidé, ce jeudi 19 février 2026, de rejeter la demande de la collectivité régionale, réclamant à l'élu le paiement de cette somme, représentant plusieurs années de salaire, au motif qu'elle aurait été indûment perçue (Photo d'illustration : rb/www.imazpress.com)

La Région estimait que Jacques Técher, placé en congé maladie pour invalidité temporaire au service depuis le 4 mai 2018, sous Didier Robert, alors président de Région, ne pouvait pas percevoir de salaire.

Cela "au motif que sa rémunération ne pouvait être cumulée avec son indemnité de maire", indique le tribunal administratif. Jacques Técher avait en effet été élu maire de Cilaos en 2020. C'est à la demande de la Région, désormais dirigée par Huguette Bello, que la demande de remboursement a été faite.

En 2024, la Région Réunion avait aussi retiré le bénéfice du CITIS (congé maladie pour invalidité temporaire au service) au maire Cilaosien. Ce statut de congé pour invalidité temporaire au service est spécifique à la fonction publique.

Dans sa décision rendue ce jeudi 19 février 2026, le tribunal administratif a estimé que "l'indemnité de 1.123 euros (perçue par Jacques Técher), ne saurait être regardée comme la rémunération d'une activité".

Les indemnités perçues par Jacques Técher - également vice-président de Région "en tant président de l’établissement public foncier de La Réunion (EPFR)", s'élevant à 1.123 euros net par mois, et le 650 euros mensuels perçus en tant que président du conseil d’administration de la SEM Réunion Recyclage Environnement, n'ont également pas été retenue par le tribunal administratif, comme étant des rémunérations.

Le tribunal administratif estime que Jacques Técher "est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer du 4 janvier 2024 mettant à sa charge la somme de 159 098,41 euros et de le décharger de l’obligation de payer cette somme."

Dans le même temps, la juridiction administrative a enjoint "à la région Réunion de placer Jacques Técher en CITIS à compter du 18 janvier 2024, de prendre en charge l’ensemble de ses frais de santé afférent à ce CITIS pour l’intégralité de cette période et de l’assortir des rémunérations correspondantes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement".

Le tribunal administratif a aussi ordonné à la Région de payer la somme totale de 1.200 euros à Jacques Técher, au titre des frais de justice.

