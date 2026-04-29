Jeu de réflexion stratégique : La Réunion accueille trois compétitions majeures de mahjong

En mai 2026, La Réunion accueillera pour la première fois trois compétitions majeures de mahjong, dont deux championnats de France, réunissant des joueurs venus de toute la France et de l’international. "Cet événement marque une étape importante pour le développement du mahjong dans l’océan Indien et positionne La Réunion comme un nouveau pôle de référence dans le circuit européen" indique dans un communiqué la fédération réunionnaise de mahjong, un jeu millénaire de réflexion stratégique (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Du 1er au 3 mai 2026, La Réunion accueillera le championnat de France de riichi 2026, compétition phare du mahjong japonais, ouverte aux joueurs de toutes les nationalités.

Dux événements majeurs en mahjong chinois moderne (MCR – Mahjong competition Rules) seront également organisés :

• MCR First Open Réunion 2026 : tournoi ouvert visant à promouvoir la discipline et à permettre aux joueurs de tous pays de participer à une compétition officielle.

• Championnat de France MCR 2026 : compétition nationale pour l’attribution du titre de champion de France, mais également à portée international, car cette competition comptera également pour le classement européen.

Parmi les compétiteurs, se retrouverons des joueurs locaux, des joeurs venus de l’Hexagone ainsi que des Néerlandais.

- Le mahjong c'est quoi ? -

Reconnu comme un jeu de réflexion stratégique, le mahjong connaît une croissance constante à l’échelle mondiale, avec des compétitions réunissant des joueurs de nombreux pays.

Les compétitions européennes seront intégrées au Mahjong Europe Ranking System (MERS), permettant aux participants de marquer des points pour leur classement européen.

- Informations pratiques -

Plus d’informations sur le programme des journées sur le site internet de la fédération de mahjong.