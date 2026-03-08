Journée des droits des femmes : le CHU de La Réunion et le GHER mobilisés pour la santé au féminin

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le CHU de La Réunion et le Groupe hospitalier Est Réunion (GHER) ont organisé plusieurs actions d’information et de prévention dédiées à la santé des femmes. Professionnels, patientes et grand public ont ainsi été invités à participer à cette deuxième édition placée sous le signe du droit à la santé et à l’information. (Photos CHU de La Réunion)

Dans les halls d’accueil du CHU Nord et du GHER, des stands ont permis au public d’échanger avec des professionnels de santé et des associations. Gynécologie, santé sexuelle, cardiologie, violences faites aux femmes ou encore bien-être : de nombreuses thématiques ont été abordées.

Pour les organisateurs, l’objectif était aussi de rappeler les enjeux liés à la santé des Réunionnaises. Cette mobilisation a ainsi été l’occasion "d’encourager les femmes à prendre soin d’elles, à toutes les étapes de leur vie", expliquent les établissements hospitaliers.

- Une conférence sur la santé des femmes -

Parmi les nouveautés de cette édition, le CHU a proposé une conférence consacrée à plusieurs thématiques liées à la santé des femmes. Les échanges ont notamment porté sur "la féminisation des responsabilités à l’hôpital : évolutions, freins et perspectives", mais aussi sur "les violences et leur impact sur la santé" ou encore "la diversité des luttes des femmes pour leurs droits à La Réunion".

Des spécialistes du CHU, de l’UFR Santé et une représentante associative sont intervenus pour partager leurs analyses et leurs expériences, tandis que des témoignages de parcours de femmes engagées dans le domaine de la santé ont également été présentés.

- Une journée marquée par des moments artistiques -

La journée s’est achevée par un moment artistique au CHU. L’artiste Donita Ninotta a interprété sa chanson "Fanm Dobout", saluée par les patients, visiteurs et professionnels présents.

Une fresque collective a également été réalisée avec les patients et le personnel hospitalier, sous la direction de l’artiste Isciane Gastal.

- Un ciné-débat autour des violences faites aux femmes -

En amont de cette journée, une projection-échanges du film "La Maison des Femmes" s’est tenue le 6 mars au Cinépalmes de Saint-Denis.

Ce ciné-débat a réuni les équipes du CHU, de la Maison des Femmes, de la MFME, de la DRDFE et plusieurs associations partenaires. L’occasion d’échanger avec le public sur la prise en charge des femmes victimes de violences à La Réunion.

Le CHU de La Réunion et le GHER ont tenu à "remercier l’ensemble des équipes et partenaires mobilisés pour ces temps forts dédiés aux droits des femmes".

wwww.imazpress.com / [email protected]