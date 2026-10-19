Journée du refus de la misère : La Réunion lance un appel à la paix "pour un monde habitable"

"La paix n’est pas que l’absence de guerre. C'est aussi défendre les conditions qui permettent à chacun de vivre dignement dans un monde habitable." À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le collectif Refuser la misère France a appelé à défendre la paix pour un monde habitable. Un rassemblement a eu lieu à Saint-Denis (Photos : DR)

"Comment vivre dignement lorsque le bitume retient la chaleur, que les arbres et les espaces verts manquent, que le logement devient invivable l'été comme l'hiver ou qu'une alimentation de qualité reste inaccessible ?", s'insurge le collectif.

"Un monde habitable, c'est un monde où chacun peut respirer un air sain, se loger, se nourrir, se déplacer et trouver des lieux pour créer du lien et participer à la vie de son quartier. Ces conditions ne sont pas un privilège : elles sont les conditions préalables à la dignité humaine. Il est temps de construire les réponses avec les personnes les plus touchées par la pauvreté, encore trop souvent absentes des lieux de décision. C'est en partant de leur expérience que nous construirons des espaces de vie véritablement habitables pour toutes et tous."

- 36% de la population réunionnaise vit sous le seuil de pauvreté -

En 2023, à La Réunion, la moitié des habitants a un niveau de vie inférieur à 19.110 euros par an. La pauvreté concerne 36,4 % de la population de l’île, une part 2,3 fois plus élevée que dans l’Hexagone (15,9 %).

Les taux de pauvreté des seniors sont nettement supérieurs à La Réunion.

Le niveau de vie médian de la population réunionnaise est ainsi bien plus faible que celui des habitants de l’Hexagone (-26 %) selon un rapport de l'Insee publié ce mardi 6 octobre 2026.

Enfin, selon les chiffres de la fondation pour le logement à La Réunion, en 2025, le mal-logement s’est encore aggravé à La Réunion.

"Quatre Réunionnais sur dix sont impactés par la crise du logement, plus de 2.500 personnes sont sans domicile (+39 % en 7 ans), plus 51.000 ménages sont en attente d'un logement social, un nouveau record, (+72 % d'augmentation depuis 2018), et seulement 1.000 logements très sociaux et sociaux ont été financés en 2025 (-41 % en 5 ans)" énumère la fondation.

"Les droits humains ne seront pas garantis tant qu’il n’y aura ni paix durable, ni justice sociale et environnementale. Pour ce 17 octobre, nous nous mobilisons pour un monde habitable pour toutes et tous" conclut le collectif.

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