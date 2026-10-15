Journées nationales de l’architecture 2026 : un programme pour tous les publics

Du 15 au 18 octobre 2026, La Réunion participe aux Journées nationales de l'architecture, opération nationale du ministère de la Culture. Durant un week-end, le public est invité à découvrir l'architecture autrement. L’édition 2026 est placée sous le thème "Réhabiliter : bâtir l’avenir". Elle met l’accent sur un enjeu central pour le cadre de vie : la transformation des bâtiments existants et le réemploi des matériaux, qui concernent tous les types d’édifices, du patrimoine remarquable à l’architecture du quotidien. Nous publions, ci-dessous, le communiqué de la préfecture à ce sujet (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Forte de leur succès auprès du public lors des Journées européennes du patrimoine, les Grandes Maisons au Port ouvrent à nouveau leurs portes de manière exceptionnelle. Des visites guidées sont assurées par les étudiants de l’Ecole nationale supérieure de l’architecture de La Réunion (ENSA-La Réunion).

- Un programme pour tous les publics -

À l’École nationale supérieure d’architecture de La Réunion (ENSA-R) : exposition "À la rencontre de la culture vivante de la ZUP du Port", suivie d’une conférence menée par les lauréates de la résidence d’architecture des Outremers "ZUP-ATLAS".

L’association Les Petits Débrouillards de La Réunion animera deux ateliers pour enfants.

À Saint-Denis et à Saint-Benoît : balades-croquis associant découverte du patrimoine architectural et pratique du dessin avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de La Réunion.

À la médiathèque Baguett’ de Saint-Leu : conférence "L’habitat à La Réunion : d’hier à demain", consacrée aux grandes étapes de l’évolution de l’habitat sur l’île par Emmanuelle Bernat-Payet, architecte-conseillère au CAUE.

À la Raffinerie (Saint-Gilles-les-Bains), ce samedi : exposition de l’artiste Pandakroo, ateliers de création à partir de matériaux de récupération et présentation de l’architecture écologique.

Ces rendez-vous invitent petits et grands à porter un regard attentif sur l’architecture qui les entoure et à découvrir son évolution au fil du temps.

Le programme complet des Journées nationales de l’architecture à La Réunion est à retrouver sur www.journeesarchitecture.culture.gouv.fr.