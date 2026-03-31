[Photos - Vidéo] Kélonia : elle avale un hameçon et traîne 22 mètres de fil nylon, une jeune tortue imbriquée sauvée

Ce lundi 30 mars 2026, une nageuse a signalé une jeune tortue imbriquée en difficulté au large du Cap Requin. Selon le centre de soins Kélonia : "elle a été retrouvée au bout d’un long fil de pêche enchevêtrée autour de coraux et incapable de pouvoir s’échapper". La tortue trainait derrière elle plus de 22 mètres de fil nylon. Sauvée par les équipes de Kélonia et le Centre d’Études et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) elle sera opérée ce mercredi 1 er avril 2026. Kélonia indique que ce fil nylon est utilisé pour la pêche au drone. (Photo : Kélonia)

Le centre de soins de Kelonia est intervenu hier matin avec le CEDTM pour sauver une jeune tortue imbriquée signalée en difficulté par une nageuse au niveau de Cap Requin.

"Grâce aux indications précises de la nageuse, la tortue a été retrouvée au bout d’un long fils de pêche enchevêtrée autour de coraux et incapable de pouvoir s’échapper. La tortue a avalé l’hameçon et a donc été ramenée à Kelonia pour une opération qui est programmée mercredi.". Regardez.

La tortue trainait derrière elle plus de 22 mètres de fil nylon. Selon Kélonia, il s’agit d’un dispositif spécifique à la pêche au drone. Le centre de soin des tortues marines rappelle qu'il est interdit d'utiliser ce type de pêche : "qui a tendance à se développer avec la réduction des couts d’achat des drones est interdit dans le périmètre de la réserve naturelle marine".

Kélonia remercie la chaîne d’alerte qui a permis une intervention rapide et la prise en charge de cette jeune tortue.

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