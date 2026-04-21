Saint-Leu : un trophée sécurité routière dédiée aux entreprises

L’ASSER (Association entreprendre pour la sécurité routière au travail) organise le Trophée Sécurité Routière, une action de sensibilisation dédiée aux entreprises. L'événement a lieu ce mercredi 22 avril 2026 de 8h à 17h à la Pointe au Sel à Saint-Leu (Photo D.R.).

Depuis 2019, l’association déploie des actions de prévention sur l’ensemble du territoire réunionnais. Dans cette dynamique, elle propose ici une approche pédagogique basée sur l’expérimentation et la mise en situation réelle, encadrée par des professionnels de la conduite et de la prévention.

- Prévention et sécurité routière -

À travers des mises en situation concrètes (freinage d’urgence, évitement, tests réflexes…), cet événement vise à sensibiliser les salariés aux risques routiers professionnels et à faire évoluer les comportements de conduite /

- sensibiliser concrètement au risque routier professionnel

- permettre aux salariés de prendre conscience des risques liés à la conduite dans le cadre du travail, à travers des mises en situation réelles.

- faire évoluer les comportements de conduite

- 42 morts en 2025 sur les routes de La Réunion -

Le nombre de personnes tuées sur les routes réunionnaises s’élève à 42 en 2025.

Cela représente :

• +5 % par rapport à 2024

• +40 % par rapport à 2023

L’alcool et la vitesse restent les deux principales causes des accidents mortels. Piétons et motos représentent 75% des accidents mortels. 84% sont des usagers vulnérables.

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