L’État et La Poste signent une convention pour la sécurité et la continuité du service postal

Ce mardi 3 février 2026, Patrice Latron, préfet de La Réunion et Catherine Dahirel, directrice exécutive de La Poste Réunion, ont signé une convention de partenariat visant à renforcer la coopération en matière de sûreté et de sécurité. Une déclinaison départementale actualisée de l’accord national de partenariat conclu entre le Groupe La Poste et l’État le 27 février 2023. (Photo www.imazpress.com)

La préfecture de La Réunion explique qu' "à travers cette convention, l’État et La Poste Réunion réaffirment leur engagement commun en faveur de la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la protection des moyens de paiement, dans un contexte marqué par l’évolution des risques et des menaces actuels ou émergents".

- Mieux protéger les agents, les usagers et les établissements -

Ce partenariat vise ainsi à prévenir et lutter contre les situations de vols, de fraudes et de dégradations, à renforcer la lutte contre le financement d’activités criminelles et à protéger les établissements contre les cyberattaques.

"S’inscrivant dans une demarche résolument proactive, la prévention et la gestion coordonnée des situations à risques, la convention contribue ainsi à garantir la qualité, la sécurité et la continuité du service postal y compris en situation perturbée", précise la préfecture.

Concrètement, elle vise à :

• Faciliter le dépôt de plainte par les agents du Groupe La Poste pour les faits subis dans l’exercice de leur fonction,

• Assurer une assistance rapide, coordonnée et adaptée des forces de l’ordre en cas d’incident ;

• Renforcer la présence policière aux abords des établissements postaux, notamment lors des opérations sensibles, telles que celles liées aux versements de prestations sociales ;

• Apporter un appui à la continuité d’activité en cas d’atteinte à la sécurité.

Laurent Chavane, directeur territorial de la police nationale, le colonel Christophe Heurtebise, commandant en second de la gendarmerie de La Réunion et le colonel Stéphane Bathe, directeur départemental adjoint Sdis974 étaient également présents ce mardi matin.