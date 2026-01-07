Légion d'honneur : le nouveau chef du Sdis Réunion et le directeur régional d'EDF, distingués

La promotion de la Légion d'honneur du 1er janvier 2026 a été dévoilée par un décret au Journal officiel. Parmi eux, Bertrand Vidot, le nouveau directeur du Sdis et Dominique Charzat, directeur régional d'EDF. Au total, cette nouvelle promotion civile de la Légion d'honneur, la plus élevée des distinctions nationales françaises créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, récompense 616 personnes "engagées au service de l'intérêt général" et incarnant "une certaine idée de la méritocratie et de l'exemplarité", a indiqué la Grande Chancellerie dans un communiqué.

Les décorés, dont l'immense majorité ne sont pas connus du grand public, se répartissent entre 528 chevaliers, 70 officiers, 14 commandeurs, ainsi que trois grands officiers et un grand'croix.

- Le nouveau directeur du Sdis et le directeur d'EDF nommés au grade de chevalier -

Le Réunionnais Bertrand Vidot, inspecteur général des sapeurs-pompiers professionnels et directeur départemental du service d’incendie et de secours de La Réunion depuis le mois de septembre 2025, est fait chevalier de la Légion d'honneur.

Dominique Charzat, directeur régional d’EDF Réunion, est également nommé au grade de chevalier de la Légion d’honneur pour ses 40 années de services.

L'ancien préfet de La Réunion, Jacques Billant, nouveau haut-commissaire de la République de Nouvelle-Calédonie est élevé au grade de chevalier.

- 77.000 membres de la Légion d'honneur -

Ce mécanisme permet d'adresser directement des candidatures à la Grande Chancellerie, pour faire émerger des profils hors des circuits traditionnels par les ministères.

Une autre promotion civile est traditionnellement annoncée chaque année en juillet. En 2025, elle a notamment récompensé la figure mondiale du combat féministe Gisèle Pelicot.

Deux promotions militaires sont également publiées chaque année. La Légion d'honneur est composée de quelque 77.000 membres.

