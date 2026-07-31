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Saint-Denis : circulation interdite sur le Barachois ce samedi pour le marché de nuit

  • Publié le 31 juillet 2026 à 11:56
  • Actualisé le 31 juillet 2026 à 12:52
marché de nuit au Barachois

Comme de coutume, le marché de nuit au Barachois de Saint-Denis va causer des perturbations dans la circulation. La circulation sera interdite entre le carrefour Labourdonnais et le giratoire RD41 (caserne Lambert) du samedi 1er août à 18 h au dimanche 2 août à 3 h du matin. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Une déviation sera mise en place par la mairie dans les deux sens par les rues de Nice et Labourdonnais. Ces opérations de balisage vont débuter à partir de 17 h 45.

Par ailleurs, le Barachois sera fermé à la circulation le dimanche 2 août de 14 h à 19 h.

www.imazpress.com

 

 

 

 

marché de nuit, Barachois, circulation

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