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La Cise prévient ses abonnés de Salazie d'une dégradation de la qualité de l'eau

  • Publié le 25 septembre 2026 à 14:57
  • Actualisé le 25 septembre 2026 à 14:59
eau robinet

La Cise Réunion informe ses abonnés de Salazie d'une dégradation de la qualité de l'eau à Salazie. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés :

- Village Hell-Bourg
- Bé-Mahot
- Camp Ozoux
- Ilet Vidot
- Plateau Sisahaye
- Font de Rond-point
- Bélouve
- Mare à Vieille Place
- Mare à Citron
- Bois de Pomme
- Mare à Goyaves
- Petit Sable
- Radier
- Fleurs Jaunes
- Secteur du village

La Cise recommande à ses clients des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes

Eau, Salazie

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