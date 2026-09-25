La Cise prévient ses abonnés de Salazie d'une dégradation de la qualité de l'eau

La Cise Réunion informe ses abonnés de Salazie d'une dégradation de la qualité de l'eau à Salazie. (photo Stéphan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les secteurs suivants sont concernés :

- Village Hell-Bourg

- Bé-Mahot

- Camp Ozoux

- Ilet Vidot

- Plateau Sisahaye

- Font de Rond-point

- Bélouve

- Mare à Vieille Place

- Mare à Citron

- Bois de Pomme

- Mare à Goyaves

- Petit Sable

- Radier

- Fleurs Jaunes

- Secteur du village

La Cise recommande à ses clients des secteurs concernés d’utiliser de l’eau embouteillée pour la boisson et la préparation des aliments ou de la faire bouillir pendant 3 minutes