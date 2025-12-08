La finale du concours Echos d'Outre-mer récompense sept lauréats

La finale du concours Echos d'Outre-mer s'est tenue ce lundi 8 décembre 2025 sous le haut patronage du ministère de la Culture. Chacun des 7 jeunes lauréats originaires de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin, La Réunion, Polynésie Française et Nouvelle-Calédonie ont présenté aux membres du Grand Jury son dessin, réalisé sur la thématique : l'Outre-Mer, une mosaïque de cultures. Nous publions le communiqué de l’ACCD’OM (Photos : Charles Baudry, Outremers360)

C’est la jeune Soline Galiana de Dumbéa en Nouvelle-Calédonie qui a remporté le 1er prix, avec son dessin au message fédérateur : "Liés par la mer, unis par la culture".

Les membres du jury ont particulièrement apprécié son approche globale, avec son choix de rapprocher les 11 territoires ultramarins entre eux, tout en considérant les cultures ultramarines comme parties intégrantes de la culture française.

Au total ce sont plus de 400 dessins qui ont été réceptionnés cette année par l’ACCD’OM. Des jurys communaux, puis territoriaux se sont tenus entre juillet et août pour déterminer les 7 lauréats qui ont tous gagné un voyage d’une semaine à Paris. Au programme Tout Eiffel, Batobus, Atelier des Lumières, cité de la musique, Musée du Quai Branly..., mais également le Sénat et l’Assemblée Nationale afin de les sensibiliser à leur citoyenneté.

Les 7 lauréats :

1er prix : Soline Galiana de Nouvelle-Calédonie

Coup de coeur du Jury : Vahiné Bélanger de Guyane

Prix de l’éloquence : Jaëlye Burnett-Grabows de Saint Martin Prix tradition : Maëlys Payet de La Réunion

Prix originalité : Navahiani Kaimoku de Polynésie Française Prix Design : Noham André de Martinique

Prix Petit Péyi : Stechay-Lee Maquet de Guadeloupe

Le concours est organisé chaque année par l’Association des communes et collectivités D’outre-Mer avec le soutien de la DGOM, Outremers 360, Up Coop, Mon Archipel Culturelle, ainsi que les collectivités d’où sont originaires les lauréats : Dumbéa, Saint Laurent du Maroni, Collectivité de St Martin, Le Tampon, Nuku Hiva, Le Lorrain et Capesterre belle-eau.



