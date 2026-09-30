La FSU alerte sur un "mal-être professionnel" au Ceser

La FSU Territoriale lance l'alerte sur les conditions de travail au Conseil économique, social et environnemental régional (Ceser). Le syndicat demande que "les risques psychosociaux soient évalués et que les mesures de prévention appropriées" soient posées. (Photo Ceser)

Selon le syndicat, plusieurs situations au sein du Ceser ont "successivement nécessité l’intervention ou l’accompagnement de représentants du personnel", notamment concernant des agents du conseil régional ayant été mis à disposition.

Ces agents témoignent "de mal-être professionnel, de difficultés relationnelles ou organisationnelles et, dans certains cas, d’arrêts de travail."

Elle interpelle les institutions pour qu'elles vérifient que "les alertes formulées sont effectivement examinées et que toutes les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la sécurité des agents sont mises en œuvre".

Elle demande notamment qu'un"examen objectif des situations signalées" soit effectué, que "les risques psychosociaux soient évalués et que les mesures de prévention appropriées" soient posées et, enfin, qu'un " dialogue soit engagé" avec les représentants du personnel.

Pour conclure, l'organisation syndicale indique que "lorsqu’une succession d’alertes concerne un même environnement professionnel, elles ne peuvent être banalisées. Elles doivent être examinées".