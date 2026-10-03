[Photos-Vidéo] Sur les hauteurs de La Montagne, le sentier des Cordistes dévoile un panorama exceptionnel

Cette semaine, nous vous amenons sur la boucle du Moulin Kader à La Montagne par le sentier des Cordistes à Saint-Denis. La balade longue de 2h30 aller et retour en vaut la peine car elle offre une vue exceptionnelle sur la Nouvelle route du littoral. Mais attention il n'y a pas de panneau qui indique le départ et le sentier est rocailleux. Toutes les précautions sont donc à prendre. En attendant, admirez nos images. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pas de panneau de départ, mais à partir de la déchetterie de La Montagne, il est possible de faire cette balade. Un parking est disponible à proximité.

Le sentier longe la falaise de la route du Littoral avec une vue exceptionnelle sur la Nouvelle route du littoral.

- Un sentier réhabilité par un habitant passionné -

Quelque peu laissé à l'abandon, "un habitant à proximité du sentier, Michel Pausé et passionné de course en montagne, a décidé de remettre en état ce parcours d'entraînement et même de créer un nouveau sentier qui évite ainsi d'emprunter des rues pour revenir au point de départ à partir de Moulin Cader. Aidé de ses frères, l'équipe a tronçonné, tondu, gratté, raclé, déblayé, débroussaillé, coupé et aménagé un circuit durant une semaine", précise Rando Pitons.

Cette randonnée, bien qu'aboutissant à de magnifiques vues, est assez déconseillé aux jeunes enfants. Le sentier est rocailleux et certains points sont en bordures de falaise.

Comme pour chaque randonnée, renseignez-vous sur la météo au préalable et ne partez jamais seul.

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