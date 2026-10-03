TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile

SAINTE-MARIE Leclerc La Réserve condamné à payer 7.000 euros d'amendes pour pratiques commerciales trompeuses

voir plus

[Photos-Vidéo] Sur les hauteurs de La Montagne, le sentier des Cordistes dévoile un panorama exceptionnel

  • Publié le 4 octobre 2026 à 02:59
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne
sentier moulin Kader la montagne

Cette semaine, nous vous amenons sur la boucle du Moulin Kader à La Montagne par le sentier des Cordistes à Saint-Denis. La balade longue de 2h30 aller et retour en vaut la peine car elle offre une vue exceptionnelle sur la Nouvelle route du littoral. Mais attention il n'y a pas de panneau qui indique le départ et le sentier est rocailleux. Toutes les précautions sont donc à prendre. En attendant, admirez nos images. (Photos : Emmanuel Grondin/www.imazpress.com)

Pas de panneau de départ, mais à partir de la déchetterie de La Montagne, il est possible de faire cette balade. Un parking est disponible à proximité.

Le sentier longe la falaise de la route du Littoral avec une vue exceptionnelle sur la Nouvelle route du littoral.

- Un sentier réhabilité par un habitant passionné -

Quelque peu laissé à l'abandon, "un habitant à proximité du sentier, Michel Pausé et passionné de course en montagne, a décidé de remettre en état ce parcours d'entraînement et même de créer un nouveau sentier qui évite ainsi d'emprunter des rues pour revenir au point de départ à partir de Moulin Cader. Aidé de ses frères, l'équipe a tronçonné, tondu, gratté, raclé, déblayé, débroussaillé, coupé et aménagé un circuit durant une semaine", précise Rando Pitons

Cette randonnée, bien qu'aboutissant à de magnifiques vues, est assez déconseillé aux jeunes enfants. Le sentier est rocailleux et certains points sont en bordures de falaise.

Comme pour chaque randonnée, renseignez-vous sur la météo au préalable et ne partez jamais seul.

www.imazpress.com/[email protected]

Moulin Kader, La Montagne, Le sentier des Cordistes

guest
0 Commentaires