À retenir ce soir : Joy en finale, urgences débordées, fin de quinquennat lugubre, octobre rose à Sainte-Marie et pratiques commerciales trompeuses

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 3 octobre 2026 : - [Photos-Vidéo] The Voice Kids : Joy promet une "explosion de couleurs et d'émotions" pour la finale - Urgences débordées à Saint-Pierre : le CHU vous demande de privilégier votre médecin traitant, et d'appeler le 15 avant de vous déplacer - Fin de quinquennat lugubre pour la Macronie - Sainte-Marie : entre sensibilisation et accompagnement, la ville agit au plus près des personnes touchées par le cancer - Sainte-Marie : Leclerc La Réserve condamné à payer 7.000 euros d'amendes pour pratiques commerciales trompeuses

Ce samedi 3 octobre 2026, Joy jouera sa place dans la grande finale de The Voice Kids sur TF1. Née à La Réunion, la jeune chanteuse de 10 ans fait partie des huits derniers talents de l'aventure après avoir été sélectionnée par Patrick Fiori lors de l'épreuve des Groupes. À quelques heures de la diffusion de cette ultime étape, Joy raconte à Imaz Press sa qualification, les conseils de son coach et cette aventure qu'elle vit avec "beaucoup de joie, de bonheur et de fierté".

"L'augmentation significative du nombre de passages aux Urgences, particulièrement sur le site de Saint-Pierre, entraîne actuellement une forte mobilisation des équipes hospitalières et peut occasionner un allongement des délais d'attente et de prise en charge" annonce le CHU dans un communiqué ce samedi 3 octobre 2026. Dans un contexte épidémique marqué par une forte sollicitation de ses services d'accueil des Urgences, le CHU souhaite sensibiliser l'ensemble de la population réunionnaise à l'importance de ce que le CHU qualifie de "bon recours aux soins".

Des jeunes en ébullition, le cauchemar de la dette et une campagne captée par les extrêmes : la Macronie achève dix ans de pouvoir dans une ambiance crépusculaire, exacerbée par les rivalités internes dans la course à la présidentielle.

Ce vendredi 2 octobre 2026, dans le cadre de sa politique de santé et d'accompagnement des publics vulnérables, le CCAS de Sainte-Marie a conclu une convention de partenariat avec RUN Odysséa. Cette convention s'inscrit notamment dans les orientations du Contrat Local de Santé et vise à renforcer l'accompagnement des personnes touchées par le cancer, accompagner les personnes pendant et après la maladie mais aussi soutenir leurs proches aidants.

La manœuvre jugée frauduleuse a été repérée par la Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités, DEETS. Elle consistait à proposer à la vente en promotion des produits sans prix de référence et, pour certains, dont le prix promotionnel était supérieur au prix le plus bas pratiqué dans les 30 jours précédant l'opération.