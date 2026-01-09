La rétro de la semaine : grève des médecins, menace sur les poissons, santé mentale, risque de noyade et arrêts maladies

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 5 au vendredi 9 janvier 2026 : • Lundi 5 janvier - Arrêts de travail, sanctions financières, surcharge administratives : les raisons de la grève des médecins • Mardi 6 janvier - Rivières de La Réunion : pollution, barrages et braconnage menacent les poissons et la biodiversité • Mercredi 7 janvier - À La Réunion la santé mentale va mal et les informations sur les prises en charge sont insuffisantes • Jeudi 8 janvier - C'est l'été à La Réunion : les plages et bassins sont accueillants mais attention au risque de noyade • Vendredi 9 janvier - Arrêts maladies : des indemnités journalières versées au compte-goutte et des malades privés de revenus (Photo : sly/www.imazpress.com)

À compter de ce lundi 5 janvier 2026, les médecins libéraux sont en grève, et ce, jusqu'au 15 janvier. Le projet de loi de financement de la Sécurité sociale crispe la profession. Un PLFSS que les syndicats jugent "punitif" et "déconnecté de la réalité du terrain". À La Réunion, comme dans l’Hexagone, les médecins libéraux dénoncent une surcharge de tâches administratives, la remise en cause de leur indépendance, mais aussi le poids des menaces de sanctions financières.

Selon une étude parlementaire publiée en novembre 2025, seulement 8 % des rivières de La Réunion sont en bon état écologique. Sur le terrain, les acteurs des métiers liés à la préservation des cours d’eau et les pêcheurs tirent la sonnette d’alarme : pollution, obstacles à la migration, braconnage, et des moyens de surveillance largement insuffisants soulèvent le débat sur la protection des cours d’eau réunionnais.

À La Réunion, la santé mentale constitue aujourd’hui un enjeu de santé publique important. Chaque année, plus de 80 personnes meurent par suicide sur l’île, un chiffre supérieur au nombre de décès liés aux accidents de la route. Pourtant, la psychiatrie, la prévention et l’accès aux soins restent insuffisamment mis en lumière.

Il fait très chaud, l'été austral est bel et bien là. Et avec lui, la tentation d'aller se jeter à l'eau. Piscines privées, publiques, bassins, océan sont pris d'assaut, surtout en cette période de chaleurs et de vacances scolaires. Plusieurs précautions sont à prendre avant de mettre les pieds dans l'eau et même pendant la baignade pour éviter tout risque de noyade. En 2025, 11 interventions pour noyade ont été effectuées sur le secteur de la gendarmerie. Plusieurs personnes dont des enfants, ont perdu la vie.

Pendant plusieurs mois, Marie* s'est retrouvée sans revenus et sans les indemnités journalières qui lui sont due en raison de son arrêt maladie. Malgré un dossier complet envoyé à la Caisse générale de Sécurité Sociale (CGSS), elle explique avoir eu des difficultés à communiquer avec eux. Un non-versement qui pèse sur le budget de cette mère de famille. Interrogée par Imaz Press, la CGSS précise "le délai moyen de paiement est d’environ 26 jours". Elle ajoute, "les situations de retard sont souvent liées à l’absence ou au caractère incomplet des documents transmis".